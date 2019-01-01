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На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО

На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
На Одещині сьогодні, 21 червня, ховають 11-річну Дарину Лук’яненко, тіло якої знайшли напередодні.

Про це повідомляє «Страна».

Дівчинку ховають у закритій білій труні. Провести її в останню дорогу зібралося кілька сотень жителів селища. Родичів убивці дівчинки, родини Тарасових, на похороні немає. Сьогодні їхній будинок посилено охороняє поліція.

З двору труну з тілом несуть до центральної площі селища. Там біля будівлі райдержадміністрації встановили намет та обладнали місце для прощальної панахиди. Сюди ідуть тисячі людей. Несуть живі квіти та штучні вінки. Сліз не стримує ніхто. Плачуть навіть чоловіки. Поряд із траурною процесією чергують медики та поліція. Родичі вбитої дівчинки попросили журналістів не знімати.

Вранці мати підозрюваного Марія Тарасова прийшла на ринок, щоб відкрити ятку, повідомляє “Страна”. Почала витирати очищувачем написи: “Вам тут не місце”, “Вбивці”, “Геть із Іванівки”. Частково їй це вдалося. Люди обурилися і знову намалювали написи.


На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО

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Теги: Дарина Лук`яненко, смерть, Одещина, розшук
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