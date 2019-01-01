Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 22 і 23 червня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +17 до +20 градусів, удень до +21…+25. Вітер східний, північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +17 до +20 градусів, удень до +21…+25. Вітер східний, північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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