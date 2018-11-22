Чоловік, який п'яним на Волині збив жінку з двома дітьми, відбувся умовним покаранням





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що 21 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем марки ВАЗ 21103.



Так, рухаючись вулицею Партизанською в напрямку вулиці Центральної смт. Ратне зі швидкістю 50 км/год , обвинувачений здійснив наїзд на жінку та її малолітнього сина 2010 року народження, які рухалися в попутному напрямку з правому краю проїзджої частини. Внаслідок ДТП потерпілі отримали численні тілесні ушкодження.



Обвинувачений свою вину визнав, розповівши суду, що в якийсь момент відволікся від керування автомобілем через телефонний дзвінок, тож не встиг загальмувати, внаслідок чого вчинив наїзд на жінку та її двох синів. Вийшовши із автомобіля, хотів взяти дитину на руки й відвезти в лікарню, але цього йому не дозволив зробити чоловік, який підійшов до них. Він же й викликав швидку допомогу.



Щоб запобігти самосуду водій поїхав з місця події в напрямку свого місця проживання. Недалеко від будинку його затримали працівники поліції. Обвинувачений просив вибачення у потерпілих. Пропонував законному представнику потерпілого забрати відремонтований автомобіль.



Натомість потерпіла показала, що вона з двома малолітніми синами йшла по вулиці Партизанська на зупинку громадського автотранспорту. Обвинувачений вчинив наїзд на неї і двох її дітей. Вважає, що обвинувачений ухиляється від відшкодування завданої злочином шкоди. Наполягає на суворому покаранні винного. Наразі їй встановлена ІІІ група інвалідності, вона потребує продовження лікування, їй протипоказана праця з фізичним навантаженням. Має проблеми зі слухом - її слух до рівня перед травмуванням не відновився.



Відтак, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Втім, змінив це покарання на умовне терміном на три роки. Окрім того, суд стягнув з нього 215 тисяч моральної шкоди на користь потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний водій, який збив матір та її двох синів на узбіччі в селищі Ратне у минулому році, відбувся умовним покаранням терміном на три роки.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що 21 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем марки ВАЗ 21103.Так, рухаючись вулицею Партизанською в напрямку вулиці Центральної смт. Ратне зі швидкістю 50 км/год , обвинувачений здійснив наїзд на жінку та її малолітнього сина 2010 року народження, які рухалися в попутному напрямку з правому краю проїзджої частини. Внаслідок ДТП потерпілі отримали численні тілесні ушкодження.Обвинувачений свою вину визнав, розповівши суду, що в якийсь момент відволікся від керування автомобілем через телефонний дзвінок, тож не встиг загальмувати, внаслідок чого вчинив наїзд на жінку та її двох синів. Вийшовши із автомобіля, хотів взяти дитину на руки й відвезти в лікарню, але цього йому не дозволив зробити чоловік, який підійшов до них. Він же й викликав швидку допомогу.Щоб запобігти самосуду водій поїхав з місця події в напрямку свого місця проживання. Недалеко від будинку його затримали працівники поліції. Обвинувачений просив вибачення у потерпілих. Пропонував законному представнику потерпілого забрати відремонтований автомобіль.Натомість потерпіла показала, що вона з двома малолітніми синами йшла по вулиці Партизанська на зупинку громадського автотранспорту. Обвинувачений вчинив наїзд на неї і двох її дітей. Вважає, що обвинувачений ухиляється від відшкодування завданої злочином шкоди. Наполягає на суворому покаранні винного. Наразі їй встановлена ІІІ група інвалідності, вона потребує продовження лікування, їй протипоказана праця з фізичним навантаженням. Має проблеми зі слухом - її слух до рівня перед травмуванням не відновився.Відтак, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Втім, змінив це покарання на умовне терміном на три роки. Окрім того, суд стягнув з нього 215 тисяч моральної шкоди на користь потерпілих.

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