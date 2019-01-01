У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів стоїть аварійна гірка. Металева конструкція зруйнувалась, деякі щаблі відпали, а по боках виступають небезпечні гострі елементи - в такому вигляді споруда стоїть на дитячому майданчику.
Нещодавно на аварійній гірці травмувалась дитина - про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Людмила Денисюк.
"Де ви??? Депутати, меценати, міська влада??? На що ви дивитесь, за що отримуєте гроші???
Близько п'яти років тому, один меценат встановив у дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів у місті Луцьку ось цю диво гірку. З самого початку ця споруда викликала занепокоєння, оскільки не мала поручнів, щоб дитина могла безпечно піднятися по східцях, а ширина дошки, на яку дитина повинна сісти перед тим, як спускатися, сантиметрів 10.
З часом ігрова споруда поламалася... І от нікому до цього немає діла... Де ж ті органи, які для забезпечення безпеки і комфортного перебування дітей, не рідше одного разу на три місяці повинні здійснювати візуальний огляд ігрових споруд??? Чекаєте поки ця гірка когось приб'є? Вона стоїть розвалена вже більше двох років...
А три дні тому мій син впав з неї і страшно пошкодив собі спину...
Надіюсь, що мій пост потрапить на очі когось з міської влади, чи мецената, який цю диво споруду встановив, і хтось її все таки замінить на нову гірку, безпечну для наших діток, адже діти - це найдорожче і не можна так просто нехтувати їхньою безпекою!!!", - написала жінка.
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Нещодавно на аварійній гірці травмувалась дитина - про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Людмила Денисюк.
"Де ви??? Депутати, меценати, міська влада??? На що ви дивитесь, за що отримуєте гроші???
Близько п'яти років тому, один меценат встановив у дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів у місті Луцьку ось цю диво гірку. З самого початку ця споруда викликала занепокоєння, оскільки не мала поручнів, щоб дитина могла безпечно піднятися по східцях, а ширина дошки, на яку дитина повинна сісти перед тим, як спускатися, сантиметрів 10.
З часом ігрова споруда поламалася... І от нікому до цього немає діла... Де ж ті органи, які для забезпечення безпеки і комфортного перебування дітей, не рідше одного разу на три місяці повинні здійснювати візуальний огляд ігрових споруд??? Чекаєте поки ця гірка когось приб'є? Вона стоїть розвалена вже більше двох років...
А три дні тому мій син впав з неї і страшно пошкодив собі спину...
Надіюсь, що мій пост потрапить на очі когось з міської влади, чи мецената, який цю диво споруду встановив, і хтось її все таки замінить на нову гірку, безпечну для наших діток, адже діти - це найдорожче і не можна так просто нехтувати їхньою безпекою!!!", - написала жінка.
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