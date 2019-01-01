У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО

У дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів стоїть аварійна гірка. Металева конструкція зруйнувалась, деякі щаблі відпали, а по боках виступають небезпечні гострі елементи - в такому вигляді споруда стоїть на дитячому майданчику.Нещодавно на аварійній гірці травмувалась дитина - про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала"Де ви??? Депутати, меценати, міська влада??? На що ви дивитесь, за що отримуєте гроші???Близько п'яти років тому, один меценат встановив у дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів у місті Луцьку ось цю диво гірку. З самого початку ця споруда викликала занепокоєння, оскільки не мала поручнів, щоб дитина могла безпечно піднятися по східцях, а ширина дошки, на яку дитина повинна сісти перед тим, як спускатися, сантиметрів 10.З часом ігрова споруда поламалася... І от нікому до цього немає діла... Де ж ті органи, які для забезпечення безпеки і комфортного перебування дітей, не рідше одного разу на три місяці повинні здійснювати візуальний огляд ігрових споруд??? Чекаєте поки ця гірка когось приб'є? Вона стоїть розвалена вже більше двох років...А три дні тому мій син впав з неї і страшно пошкодив собі спину...Надіюсь, що мій пост потрапить на очі когось з міської влади, чи мецената, який цю диво споруду встановив, і хтось її все таки замінить на нову гірку, безпечну для наших діток, адже діти - це найдорожче і не можна так просто нехтувати їхньою безпекою!!!", - написала жінка.