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У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО

У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО
У дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів стоїть аварійна гірка. Металева конструкція зруйнувалась, деякі щаблі відпали, а по боках виступають небезпечні гострі елементи - в такому вигляді споруда стоїть на дитячому майданчику.

Нещодавно на аварійній гірці травмувалась дитина - про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала Людмила Денисюк.

"Де ви??? Депутати, меценати, міська влада??? На що ви дивитесь, за що отримуєте гроші???

Близько п'яти років тому, один меценат встановив у дворі будинку №3 по бульвару Дружби народів у місті Луцьку ось цю диво гірку. З самого початку ця споруда викликала занепокоєння, оскільки не мала поручнів, щоб дитина могла безпечно піднятися по східцях, а ширина дошки, на яку дитина повинна сісти перед тим, як спускатися, сантиметрів 10.

З часом ігрова споруда поламалася... І от нікому до цього немає діла... Де ж ті органи, які для забезпечення безпеки і комфортного перебування дітей, не рідше одного разу на три місяці повинні здійснювати візуальний огляд ігрових споруд??? Чекаєте поки ця гірка когось приб'є? Вона стоїть розвалена вже більше двох років...

А три дні тому мій син впав з неї і страшно пошкодив собі спину...

Надіюсь, що мій пост потрапить на очі когось з міської влади, чи мецената, який цю диво споруду встановив, і хтось її все таки замінить на нову гірку, безпечну для наших діток, адже діти - це найдорожче і не можна так просто нехтувати їхньою безпекою!!!", - написала жінка.
У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО
У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО
У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО
У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО
У Луцьку через небезпечну гірку травмувалась дитина. ФОТО


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Теги: гірка, майданчик, Дружби народів
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