Грози, дощ і град – волинян попереджають про негоду





Зокрема, Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області



"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 23 червня по області та Луцьку очікуються грози, вночі місцями по області та в Луцьку значний дощ, вдень місцями град.



(Рівень небезпечності I – жовтий)", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на неділю, 23 червня, та впродовж усього дня на Волині очікують погіршення погоди.Зокрема, Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області попереджає волинян про небезпечні метеорологічні явища."За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 23 червня по області та Луцьку очікуються грози, вночі місцями по області та в Луцьку значний дощ, вдень місцями град.(Рівень небезпечності I – жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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