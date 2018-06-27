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Грози, дощ і град – волинян попереджають про негоду

Грози, дощ і град – волинян попереджають про негоду
У ніч на неділю, 23 червня, та впродовж усього дня на Волині очікують погіршення погоди.

Зокрема, Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області попереджає волинян про небезпечні метеорологічні явища.

"За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, 23 червня по області та Луцьку очікуються грози, вночі місцями по області та в Луцьку значний дощ, вдень місцями град.

(Рівень небезпечності I – жовтий)", - йдеться в повідомленні.



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Теги: гроза, дощ, град, погода, штормове попередження
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