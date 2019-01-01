У Києві прихильник «русского мира» розтрощив меморіальну плиту Героєві Небесної Сотні
Сьогодні, 13:03
24 червня у Києві невідомий розбив меморіальну плиту, встановлену Героєві Небесної Сотні Сергію Нігояну на вулиці Грушевського.
Про це повідомив координатор праворадикальної організації "С14" Сергій Мазур у facebook, - пише ТСН.
Він розповів, що на місці побиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка.
За словами Мазура, вандала вже затримали – він виявися прихильником Росії. Наразі ним займається поліція.
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Про це повідомив координатор праворадикальної організації "С14" Сергій Мазур у facebook, - пише ТСН.
Він розповів, що на місці побиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка.
За словами Мазура, вандала вже затримали – він виявися прихильником Росії. Наразі ним займається поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Києві прихильник «русского мира» розтрощив меморіальну плиту Героєві Небесної Сотні
Сьогодні, 13:03