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У Києві прихильник «русского мира» розтрощив меморіальну плиту Героєві Небесної Сотні

У Києві прихильник «русского мира» розтрощив меморіальну плиту Героєві Небесної Сотні
24 червня у Києві невідомий розбив меморіальну плиту, встановлену Героєві Небесної Сотні Сергію Нігояну на вулиці Грушевського.

Про це повідомив координатор праворадикальної організації "С14" Сергій Мазур у facebook, - пише ТСН.

Він розповів, що на місці побиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка.

За словами Мазура, вандала вже затримали – він виявися прихильником Росії. Наразі ним займається поліція.

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Теги: Сергій Нігоян
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