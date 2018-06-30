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У Луцьку затримали чоловіка, який побив співмешканку та поліцейського. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку затримали чоловіка, який побив співмешканку та поліцейського. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Конякіна затримали чоловіка, який вчиняв насильство щодо співмешканки та вдарив поліцейського у потилицю.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

24 червня, близько 22 години, луцькі патрульні отримали виклик про домашнє насильство, з будинку на вулиці Конякіна. Заявниця розповіла, що співмешканець вчиняв щодо неї насильство, але вже покинув квартиру.

На сходовій клітці полісмени виявили 24-річного громадянина, який поводився агресивно та хотів напасти. Не реагуючи на вимогу дотримуватись дистанції, він наніс удар у потилицю поліцейському.

Одразу, із застосуванням фізичної сили і кайданок, був затриманий та повалений.

На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер нападнику загрожує кримінал за цей вчинок. Також патрульні склали на нього протокол про вчинення домашнього насильства.
Зловмисника очікує суд.

У Луцьку затримали чоловіка, який побив співмешканку та поліцейського. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: побиття, Луцьк, скандал, поліцейський
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