У Луцьку затримали чоловіка, який побив співмешканку та поліцейського. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку на вулиці Конякіна затримали чоловіка, який вчиняв насильство щодо співмешканки та вдарив поліцейського у потилицю.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
24 червня, близько 22 години, луцькі патрульні отримали виклик про домашнє насильство, з будинку на вулиці Конякіна. Заявниця розповіла, що співмешканець вчиняв щодо неї насильство, але вже покинув квартиру.
На сходовій клітці полісмени виявили 24-річного громадянина, який поводився агресивно та хотів напасти. Не реагуючи на вимогу дотримуватись дистанції, він наніс удар у потилицю поліцейському.
Одразу, із застосуванням фізичної сили і кайданок, був затриманий та повалений.
На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер нападнику загрожує кримінал за цей вчинок. Також патрульні склали на нього протокол про вчинення домашнього насильства.
Зловмисника очікує суд.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
24 червня, близько 22 години, луцькі патрульні отримали виклик про домашнє насильство, з будинку на вулиці Конякіна. Заявниця розповіла, що співмешканець вчиняв щодо неї насильство, але вже покинув квартиру.
На сходовій клітці полісмени виявили 24-річного громадянина, який поводився агресивно та хотів напасти. Не реагуючи на вимогу дотримуватись дистанції, він наніс удар у потилицю поліцейському.
Одразу, із застосуванням фізичної сили і кайданок, був затриманий та повалений.
На місце викликали слідчо-оперативну групу: тепер нападнику загрожує кримінал за цей вчинок. Також патрульні склали на нього протокол про вчинення домашнього насильства.
Зловмисника очікує суд.
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