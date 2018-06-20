Скандальне будівництво на Кафедральній у Луцьку вимагають «згорнути»

Скандальне будівництво на вулиці Кафедральній, 13, де за даними Луцького історично-культурного заповідника розташована історична спадщина – підземелля, вимагають «згорнути».Про це говорили під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту сьогодні, 25 червня.Питання звернення депутата Луцької міської радистосовно незаконності будівництва на одній із вулиць Старого міста тягнеться ще із кінця минулого року. Депутат стверджує, що будівля знаходиться у старій частині міста, де є багато об’єктів культурної спадщини і будівництво проводити там не можна. Зокрема за цією адресою – підземелля та підземні шляхи Луцька. Відомо, що перший ярус – повністю зруйнований, однак, другий та, можливо, третій – збережені.Представники сторони забудовника, який сам не прийшов на комісію, стверджують, що станом на кінець 2017 року об’єкт втратив свою історичну цінність після проведення досліджень Київським інститутом археології.Нагадаємо, що на вулиці Кафедральній, 13 мав з’явитися житлово-офісний центр ще у 2012 році, коли розпочалися перші скандали із будівництвом. Проект передбачав зведення упритул двох триповерхових будинків над двоярусними підземеллями.Паркан навколо ділянки з’явився ще у 2011 році, але роботи із будівництва не починалися впродовж років, оскільки діяв припис органу охорони культурної спадщини Волинської ОДА про заборону будівництва. Як ідеться в копії звіту засідання архітектурно-містобудівної ради Луцька від 6 жовтня 2011 року, забудовнику рекомендували знизити поверховість проекту до двох поверхів з мансардою, або взагалі розробити інший проект із наскрізною проїзною аркою.«Так, ця ділянка входить в регульовану територію охорони культурної спадщини міста Луцьк, де поруч є будинок Корсаків та інші об’єкти культурної спадщини, але є й інший момент: коли можна було зберегти цей самий об’єкт, то шанс втратили, але зараз, за цих 5 років, він втратив предмет своєї охорони. Мова йшла про те, що лишилося – про підвали та доступ до них, якого не було. Наразі проектна документація, яка була створена на цю забудову, враховувала все», – каже директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»Депутат Луцької міської радистверджує, що історична спадщина – збережена і показує фото, де склепіння другого, та можливого третього є цілими. Каже, що тоді не проводилися жодні заміри і він на свій «страх та ризик» сам спускався до підземелля.Переконує, що будівництвО там проводити не можна, навіть дивлячись на те, що забудовник сам не знає, на чому ж він споруджує об’єкт.Представниця слідчого відділу Луцького відділу поліції, яка була присутня на комісії, розповіла, що із 1 вересня 2017 року, було розпочате кримінальне провадження проти забудовника, який за адресою Кафедральна, 13 проводяться незаконні роботи, які знищують історичну пам’ятку. Досудове розслідування триває.«Ми їздимо іншими європейськими містами і бачимо, як вони зберігають свої пам’ятки. Заходиш до нашого Старого міста і серце кров’ю обливається», – додала депутаткаМикола Собуцький пропонує дати доручення департаменту культури Луцької міської ради, аби вони підготувати відповідну документацію для Волинської обласної ради і через повторний розгляд на сесії повернути підземелля до переліку об’єктів культурної спадщини, адже забудовник сам визнає, що будівництво не дасть шансів йому зберегти свою цінність, як культурно-історичному об’єкту. Комісія пропозицію підтримала.