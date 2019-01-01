Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії

Лучанка Мар’яна Пархом’юк, в якої в жовтні виявили рак крові, розповіла, як триває її лікування у Білорусі. Наразі дічнина отримала 62 хіміотерапії.Про це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграмі.“Почуваю себе значно краще, ніж на початку лікування. Сили вертаються, побічних дій значно менше ніж було раніше. Не перестаю дивуватися можливостям нашого організму-неймовірна система! А ще мене вперше не хотіли пропускати на кордоні. «Дякую» гормонам за перевтілення: за щоки які не сходять, за живіт вагітної на 5 місяці, за зайві кілограми, і за те що я тепер рідко дивлюсь в дзеркало", - – написала Мар’яна.Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»: