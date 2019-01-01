Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
Сьогодні, 12:37
Лучанка Мар’яна Пархом’юк, в якої в жовтні виявили рак крові, розповіла, як триває її лікування у Білорусі. Наразі дічнина отримала 62 хіміотерапії.
Про це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграмі.
“Почуваю себе значно краще, ніж на початку лікування. Сили вертаються, побічних дій значно менше ніж було раніше. Не перестаю дивуватися можливостям нашого організму-неймовірна система! А ще мене вперше не хотіли пропускати на кордоні. «Дякую» гормонам за перевтілення: за щоки які не сходять, за живіт вагітної на 5 місяці, за зайві кілограми, і за те що я тепер рідко дивлюсь в дзеркало", - – написала Мар’яна.
Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграмі.
“Почуваю себе значно краще, ніж на початку лікування. Сили вертаються, побічних дій значно менше ніж було раніше. Не перестаю дивуватися можливостям нашого організму-неймовірна система! А ще мене вперше не хотіли пропускати на кордоні. «Дякую» гормонам за перевтілення: за щоки які не сходять, за живіт вагітної на 5 місяці, за зайві кілограми, і за те що я тепер рідко дивлюсь в дзеркало", - – написала Мар’яна.
Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:
4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
Сьогодні, 12:37
У Луцьку врятували самогубця, який хотів повіситись. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:18
У Луцьку зіткнулись дві автівки: пасажир легковика – у лікарні
Сьогодні, 12:00
Молодий хлопець з Волині на смерть розбився на мотоциклі
Сьогодні, 11:50