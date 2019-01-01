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Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії

Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
Лучанка Мар’яна Пархом’юк, в якої в жовтні виявили рак крові, розповіла, як триває її лікування у Білорусі. Наразі дічнина отримала 62 хіміотерапії.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграмі.

“Почуваю себе значно краще, ніж на початку лікування. Сили вертаються, побічних дій значно менше ніж було раніше. Не перестаю дивуватися можливостям нашого організму-неймовірна система! А ще мене вперше не хотіли пропускати на кордоні. «Дякую» гормонам за перевтілення: за щоки які не сходять, за живіт вагітної на 5 місяці, за зайві кілограми, і за те що я тепер рідко дивлюсь в дзеркало", - – написала Мар’яна.

Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:

4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, лучанка, рак крові, хвороба, лікування
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