Судитимуть скандального головного земельника Волині, який роздав цінні ділянки на Світязі

За зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, судитимуть виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Як стало відомо, мова йде проТак, у серпні минулого року посадовець, будучи обізнаним про належність трьох земельних ділянок площею 1 га кожна за межами населеного пункту на території Пульмівської сільської ради Шацького району до земель водного фонду та особливо цінних земель, без проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації підписав та видав накази, якими затвердив проекти землеустрою про відведення ділянок у власність громадянам. При цьому відомості про ґрунтовий покрив та категорію земель не відповідали дійсності.На підставі наказів у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про реєстрацію права власності на три ділянки вартістю понад 1 млн грн. кожна за громадянами - і з власності держави ці ділянки незаконно вибули.Нині виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в області обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.