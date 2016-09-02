На Волині побили і вивезли на закинутий терикон чоловіка

На вулиці Винниченка в Нововолинську двоє чоловіків під час конфлікту побили 54-річного місцевого жителя, зв’язали його та вивезли автомобілем до закинутого терикону на околиці міста.Інцидент трапився учора, 25 червня, близько 18 години, - пише ГУНП у Волинській області.Сьогодні по першій годині ночі до поліції із заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення звернувся 54-річний місцевий житель.Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє 29-річних жителів міста. Один із них уже притягувався до кримінальної відповідальності за катування.Поліцейські за лічені години встановили місце знаходження зловмисників і доставили їх до відділу поліції. Автомобіль «Ford Mondeo” на якому було скоєно кримінальне правопорушення правоохоронці вилучили.Слідчі Нововолинського відділу поліції за фактом незаконного позбавлення волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді обмеження волі та строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри в скоєнні, вказаного злочину та обрання їм міри запобіжного заходу.