вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн

Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн
У Луцькраді встановлять відеокамери у кабінетах, де проводять постійні депутатські комісії.

Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.

Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що таку пропозицію у залі мерії озвучували неодноразово і навіть підтримували. Утім, на встановлення камер потрібно 20 тисяч, які обраниця громади запропонувала виділити з депутатського фонду.

«Давайте будемо в тренді і онлайн транслюватимемо роботу депутатів», - закликала Вусенко.

Вона попросила внести зміни до регламенту роботи ради, аби трансляція комісій була можливою. Депутати пропозицію підтримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: комісія, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку дали 50 тисяч премії за невдалі проекти облаштування Старого ринку
Сьогодні, 12:58
Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 12:30
На Волині побили і вивезли на закинутий терикон чоловіка
Сьогодні, 12:14
Через «Ягодин» намагався проїхати іноземець, який перебував у розшуку
Сьогодні, 12:00
«Шанс» без шансу: луцькому підприємцю відмовились повертати землю на ринку
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн
27 березень, 15:47
Вдови загиблих атовців-лучан добиваються пільг. ВІДЕО Вдови загиблих атовців-лучан добиваються пільг. ВІДЕО
29 січень, 04:13
У Луцьку міняють комісію, яка перейменовує вулиці У Луцьку міняють комісію, яка перейменовує вулиці
24 вересень, 2018, 10:31
У Луцьку буде нова комісія У Луцьку буде нова комісія
22 серпень, 2018, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку дали 50 тисяч премії за невдалі проекти облаштування Старого ринку
Сьогодні, 12:58
 0
Як зможу «видихнути», першим ділом привезу вудку: «некабінетно» про нового головного копа Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:32
 0
Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині побили і вивезли на закинутий терикон чоловіка
Сьогодні, 12:14
 0
Через «Ягодин» намагався проїхати іноземець, який перебував у розшуку
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿