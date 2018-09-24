Бути в тренді: роботу депутатських комісій Луцькради транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 12:30
У Луцькраді встановлять відеокамери у кабінетах, де проводять постійні депутатські комісії.
Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що таку пропозицію у залі мерії озвучували неодноразово і навіть підтримували. Утім, на встановлення камер потрібно 20 тисяч, які обраниця громади запропонувала виділити з депутатського фонду.
«Давайте будемо в тренді і онлайн транслюватимемо роботу депутатів», - закликала Вусенко.
Вона попросила внести зміни до регламенту роботи ради, аби трансляція комісій була можливою. Депутати пропозицію підтримали.
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Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Обраниця громади Юлія Вусенко нагадала, що таку пропозицію у залі мерії озвучували неодноразово і навіть підтримували. Утім, на встановлення камер потрібно 20 тисяч, які обраниця громади запропонувала виділити з депутатського фонду.
«Давайте будемо в тренді і онлайн транслюватимемо роботу депутатів», - закликала Вусенко.
Вона попросила внести зміни до регламенту роботи ради, аби трансляція комісій була можливою. Депутати пропозицію підтримали.
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