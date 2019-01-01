Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині

Після другого курсу лучанинзалишив навчання в університеті заради американської мрії. Та через півтора роки повернувся в Україну, щоб таки здобути вищу освіту, щоб самоутвердитися. А ще хотів виконати свій обов’язок – відслужити строкову службу і реалізувати себе тут, на рідній землі.Хлопець розповів, що спонукало його залишити мрію, повернутися із США в Україну і піти служити до лав Національної гвардії. Про це пише прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.За статистикою, більшість тих, хто їде за кордон на навчання чи на заробітки, залишаються там. Однак 24-річного лучанина Романа Старчевського це не стосується. Після півторарічного проживання за кордоном, він повернувся на Батьківщину.«Я вчився у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на факультеті прикладної лінгвістики. Після другого курсу виїхав до США за програмою Work and Travel і залишився в країні. Спочатку працював рятувальником в басейні, пізніше – у сфері торгівлі», – розповідає Роман.Зі слів хлопця, життя у США разюче відрізняється від українського: інший менталітет, інші цінності, пріоритети. Але якою б яскравою не була картинка щасливого життя, в очах американців емігранти назавжди лишаються емігрантами.«Там, в Америці, усе чуже. На тебе дивляться як на чужинця, за свого ніхто не сприймає. Як би ти не намагався, утвердитися в чужій країні і стати американцем, не вийде. В очах інших ти назавжди лишишся іноземцем», – каже Роман.Досягнувши мети – попрацювати за кордоном, набратися досвіду й удосконалити володіння мовою – Роман Старчевський вирішив: час додому.Після повернення поновився в університеті і закінчив навчання. Наступний крок – строкова служба в Національній гвардії України. Нині служить у військовій частині 1141 у Луцьку.«Коли отримав повістку, без вагань вирішив – час йти служити. До Національної гвардії потрапив, бо вважаю, що тут створені усі належні умови для військовослужбовців, навчання і забезпечення теж на високому рівні», – упевнений Роман.Гвардієць переконаний, що військова служба – це важлива школа життя, яку повинен пройти кожен чоловік і додає: «Нацгвардія виховує справжніх професіоналів. А ще – це ідеальний плацдарм для того, щоб загартувати дух, навчитися терпінню, субординації, опанувати військову справу і стати досвідченішим», – каже Роман.Після строкової служби полишати військову справу Роман Старчевський не планує. Хоче й надалі працювати в рідній країні, бо вважає, що Україна – це країна можливостей з прекрасним ландшафтом для розвитку і високих досягнень.