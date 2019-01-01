вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині

Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині
Після другого курсу лучанин Роман Старчевський залишив навчання в університеті заради американської мрії. Та через півтора роки повернувся в Україну, щоб таки здобути вищу освіту, щоб самоутвердитися. А ще хотів виконати свій обов’язок – відслужити строкову службу і реалізувати себе тут, на рідній землі.

Хлопець розповів, що спонукало його залишити мрію, повернутися із США в Україну і піти служити до лав Національної гвардії. Про це пише прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.

За статистикою, більшість тих, хто їде за кордон на навчання чи на заробітки, залишаються там. Однак 24-річного лучанина Романа Старчевського це не стосується. Після півторарічного проживання за кордоном, він повернувся на Батьківщину.

«Я вчився у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на факультеті прикладної лінгвістики. Після другого курсу виїхав до США за програмою Work and Travel і залишився в країні. Спочатку працював рятувальником в басейні, пізніше – у сфері торгівлі», – розповідає Роман.

Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині


Зі слів хлопця, життя у США разюче відрізняється від українського: інший менталітет, інші цінності, пріоритети. Але якою б яскравою не була картинка щасливого життя, в очах американців емігранти назавжди лишаються емігрантами.

«Там, в Америці, усе чуже. На тебе дивляться як на чужинця, за свого ніхто не сприймає. Як би ти не намагався, утвердитися в чужій країні і стати американцем, не вийде. В очах інших ти назавжди лишишся іноземцем», – каже Роман.

Досягнувши мети – попрацювати за кордоном, набратися досвіду й удосконалити володіння мовою – Роман Старчевський вирішив: час додому.

Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині


Після повернення поновився в університеті і закінчив навчання. Наступний крок – строкова служба в Національній гвардії України. Нині служить у військовій частині 1141 у Луцьку.

«Коли отримав повістку, без вагань вирішив – час йти служити. До Національної гвардії потрапив, бо вважаю, що тут створені усі належні умови для військовослужбовців, навчання і забезпечення теж на високому рівні», – упевнений Роман.

Гвардієць переконаний, що військова служба – це важлива школа життя, яку повинен пройти кожен чоловік і додає: «Нацгвардія виховує справжніх професіоналів. А ще – це ідеальний плацдарм для того, щоб загартувати дух, навчитися терпінню, субординації, опанувати військову справу і стати досвідченішим», – каже Роман.

Після строкової служби полишати військову справу Роман Старчевський не планує. Хоче й надалі працювати в рідній країні, бо вважає, що Україна – це країна можливостей з прекрасним ландшафтом для розвитку і високих досягнень.

Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Національна гвардія, Волинь, Америка, Луцьк, служба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот
Сьогодні, 18:50
Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині
Сьогодні, 18:33
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
Сьогодні, 18:20
На Волині закривають гімназію: громада – проти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:08
Схожі новини
ФОТОРЕПОРТАЖ із наймасштабніших змагань із дрег-рейсингу у Луцьку ФОТОРЕПОРТАЖ із наймасштабніших змагань із дрег-рейсингу у Луцьку
23 червень, 21:24
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України
21 червень, 22:07
Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
21 червень, 12:33
Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК Безпечні та небезпечні пляжі Волині. ПЕРЕЛІК
20 червень, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Клас вундеркіндів: випускники луцької школи вразили успішністю всю Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 19:04
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 червня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку пропонують облаштувати блокпост на місці зливу нечистот
Сьогодні, 18:50
 0
Покинув «американську мрію» і пішов служити Україні: історія гвардійця з Волині
Сьогодні, 18:33
 0
Волинським лікарням куплять 9 дороговартісних УЗД-апаратів
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿