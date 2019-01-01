Ще 11 волинян стали кандидатами в нардепи. СПИСОК





25 червня ЦВК зареєструвала виборчі списки трьох політичних партій: «Партія зелених України», «Патріот» та Аграрної партії України, - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.



У списку кандидатів від Аграрної партії – семеро волинян: Ігор Волошенюк (№18), підприємець Ігор Члек (№44), голова Горохівської райради Тарас Щерблюк (№61), викладач приватного вищого навчального закладу «Академії рекреаційних технологій і права» Олександр Озеруга (№79), пенсіонер Петро Зінчук (№ 96), головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку, управління регіонального розвитку Луцької районної державної адміністрації Микола Горобець (№118), голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Полиці» Марія Торокало (№ 130).



До виборчого списку Партії зелених України увійшла мешканка Волинської області Наталія Петрук (№38).



У виборчий список кандидатів політичної партії «Патріот» потрапили троє мешканців Волинської області: адвокат Петро Горщарук (№30), Віктор Кривцун (№ 117), Володимир Ванцевич (№130).



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