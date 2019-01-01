Ще 11 волинян стали кандидатами в нардепи. СПИСОК
Сьогодні, 21:37
Центральна виборча комісія зареєструвала виборчі списки трьох політичних партій. Серед претендентів стати нардепами – 11 волинян.
25 червня ЦВК зареєструвала виборчі списки трьох політичних партій: «Партія зелених України», «Патріот» та Аграрної партії України, - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У списку кандидатів від Аграрної партії – семеро волинян: Ігор Волошенюк (№18), підприємець Ігор Члек (№44), голова Горохівської райради Тарас Щерблюк (№61), викладач приватного вищого навчального закладу «Академії рекреаційних технологій і права» Олександр Озеруга (№79), пенсіонер Петро Зінчук (№ 96), головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку, управління регіонального розвитку Луцької районної державної адміністрації Микола Горобець (№118), голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Полиці» Марія Торокало (№ 130).
До виборчого списку Партії зелених України увійшла мешканка Волинської області Наталія Петрук (№38).
У виборчий список кандидатів політичної партії «Патріот» потрапили троє мешканців Волинської області: адвокат Петро Горщарук (№30), Віктор Кривцун (№ 117), Володимир Ванцевич (№130).
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25 червня ЦВК зареєструвала виборчі списки трьох політичних партій: «Партія зелених України», «Патріот» та Аграрної партії України, - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У списку кандидатів від Аграрної партії – семеро волинян: Ігор Волошенюк (№18), підприємець Ігор Члек (№44), голова Горохівської райради Тарас Щерблюк (№61), викладач приватного вищого навчального закладу «Академії рекреаційних технологій і права» Олександр Озеруга (№79), пенсіонер Петро Зінчук (№ 96), головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку, управління регіонального розвитку Луцької районної державної адміністрації Микола Горобець (№118), голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Полиці» Марія Торокало (№ 130).
До виборчого списку Партії зелених України увійшла мешканка Волинської області Наталія Петрук (№38).
У виборчий список кандидатів політичної партії «Патріот» потрапили троє мешканців Волинської області: адвокат Петро Горщарук (№30), Віктор Кривцун (№ 117), Володимир Ванцевич (№130).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну бля і «аграрії». Особливо мошенник волошенюк . Дурдом .
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