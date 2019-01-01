На Волині всупереч вимогам утримують двох дітей-іноземців

Співробітники Департаменту реалізації національного превентивного механізму, експерти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від Представництва УВКБ ООН в України та регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого з прав людини у Волинській області здійснили моніторинговий візит до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.Під час візиту з’ясували, що умови перебування утримуваних осіб загалом задовільні. Під час конфіденційних спілкувань з іноземцями та особами без громадянства скарг на умови тримання, харчування, забезпечення медичною допомогою та ставлення до них персоналу закладу не було.Щоправда, були численні скарги на порушення їхніх прав під час затримання працівниками підрозділів Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби України. Зокрема, позбавлення права на користування послугами захисника та кваліфікованого перекладача, що призводить до порушення права оскаржити в суді своє затримання та поміщення до ПТПІ.Із цих же причин під час перебування в пункті утримувані особи не мали змоги оскаржити до суду відмову в задоволенні їхніх заяв про здобуття статусу біженця або особи, яка потребує притулку та міжнародного захисту.Інформують також, що упродовж трьох місяців у ПТПІ всупереч встановленим вимогам на підставі судового рішення утримують двох неповнолітніх (16 та 17 років) громадян Народної Республіки Бангладеш. У свою чергу, відповідні державні органи, зокрема прокуратура та служба у справах дітей не вжили належних заходів щодо забезпечення захисту прав та інтересів цих неповнолітніх осіб, їх доступу до безоплатної правової допомоги і належного представлення їхніх інтересів у судах та інших органах державної влади.Під час відвідання ПТПІ встановили також недоліки, які негативно впливають на забезпечення прав утримуваних іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, окремі житлові приміщення та душові кімнати потребують ремонту, в тому числі встановлення перегородок.Потребує покращення забезпечення утримуваних осіб необхідною постільною білизною (наволочками, простирадлами та рушниками), а також підлягають удосконаленню норми харчування з метою їх урізноманітнення.За результатами моніторингового візиту буде надіслано лист до Міністерства внутрішніх справ України.