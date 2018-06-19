На Волині збудують вітропарк





Про це повідомляє сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики



19 червня відбулась робоча зустріч голови райдержадміністрації Віктора Дудечка з представниками інвестиційної компанії UDP Renewables, на якій обговорили план будівництва вітропарку потужністю 106 МВт.



Представники компанії розповіли про перспективи реалізації проекту будівництва вітрової електростанції, зокрема, створення нових робочих місць під час будівництва, а також в ході експлуатації, значне зростання надходжень до місцевих бюджетів.



Зазначають, компанія планує до жовтня 2019 року провести попередні вишукувальні роботи на території окремих сільських рад , зокрема, провести вітровимірювання, обстеження території та підбір земельних майданчиків для розміщення обладнання вітропарку, вивчення логістики.



Як повідомляє



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