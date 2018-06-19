На Волині збудують вітропарк
Сьогодні, 16:45
У Волинській області на території Локачинського району збудують вітропарк потужністю 106 МВт.
Про це повідомляє сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики Локачинської райдержадміністрації.
19 червня відбулась робоча зустріч голови райдержадміністрації Віктора Дудечка з представниками інвестиційної компанії UDP Renewables, на якій обговорили план будівництва вітропарку потужністю 106 МВт.
Представники компанії розповіли про перспективи реалізації проекту будівництва вітрової електростанції, зокрема, створення нових робочих місць під час будівництва, а також в ході експлуатації, значне зростання надходжень до місцевих бюджетів.
Зазначають, компанія планує до жовтня 2019 року провести попередні вишукувальні роботи на території окремих сільських рад , зокрема, провести вітровимірювання, обстеження території та підбір земельних майданчиків для розміщення обладнання вітропарку, вивчення логістики.
Як повідомляє AgroNews, реалізація проекту дозволить значно збільшити надходження до місцевих бюджетів та створити нові робочі місця у ході будівництва ВЕС, а також під час експлуатації об’єкту.
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Про це повідомляє сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики Локачинської райдержадміністрації.
19 червня відбулась робоча зустріч голови райдержадміністрації Віктора Дудечка з представниками інвестиційної компанії UDP Renewables, на якій обговорили план будівництва вітропарку потужністю 106 МВт.
Представники компанії розповіли про перспективи реалізації проекту будівництва вітрової електростанції, зокрема, створення нових робочих місць під час будівництва, а також в ході експлуатації, значне зростання надходжень до місцевих бюджетів.
Зазначають, компанія планує до жовтня 2019 року провести попередні вишукувальні роботи на території окремих сільських рад , зокрема, провести вітровимірювання, обстеження території та підбір земельних майданчиків для розміщення обладнання вітропарку, вивчення логістики.
Як повідомляє AgroNews, реалізація проекту дозволить значно збільшити надходження до місцевих бюджетів та створити нові робочі місця у ході будівництва ВЕС, а також під час експлуатації об’єкту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А де візьметься "роза вітрів"? Хтось буде пердіти на лопасті? В Німеччині, Голандії вітряки виключно на березі моря і океану. Чергова лажа?
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