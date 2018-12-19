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На Волині зменшилась кількість населення

На Волині зменшилась кількість населення
Кількість населення Волинської області за січень – квітень 2019 року зменшилася на 1459 осіб.

Про це інформує Володимир Медіа з посилання на Головноме управління статистики Волинської області.

Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 травня 2019 року становила 1 млн 033 тисячі 871 особу.

Упродовж січня–квітня чисельність населення зменшилася на 1459 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 1511 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 52 особи.

За перші чотири місяці року народилося 3304 особи, тоді як померло 4815 осіб. Міграційний приріст населення склав лише 54 особи.

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Теги: населення, статистика
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