На Волині зменшилась кількість населення





Про це інформує



Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 травня 2019 року становила 1 млн 033 тисячі 871 особу.



Упродовж січня–квітня чисельність населення зменшилася на 1459 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 1511 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 52 особи.



За перші чотири місяці року народилося 3304 особи, тоді як померло 4815 осіб. Міграційний приріст населення склав лише 54 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість населення Волинської області за січень – квітень 2019 року зменшилася на 1459 осіб.Про це інформує Володимир Медіа з посилання на Головноме управління статистики Волинської області.Чисельність наявного населення у Волинській області, за оцінкою, на 1 травня 2019 року становила 1 млн 033 тисячі 871 особу.Упродовж січня–квітня чисельність населення зменшилася на 1459 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 1511 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 52 особи.За перші чотири місяці року народилося 3304 особи, тоді як померло 4815 осіб. Міграційний приріст населення склав лише 54 особи.

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