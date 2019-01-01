Поїзд «Ківерці-Стоянів» «замінувала» п'яна лучанка: деталі

Лучанці, яка повідомила прозамінування потяга, загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 28 червня, близько 21 години на пероні в селі Дачне Ківерцівського району невідома жінка повідомила черговій по залізничній стації, що. Співробітниця залізниці одразу ж сповістила про подію поліцію.Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули дизель-потяг. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Рух потягу відновили.Поліцейські оперативно встановили, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян здійснила в стані алкогольного сп’яніння пасажирка дизель-потяга, 54-річна жителька Луцька.За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.