Поїзд «Ківерці-Стоянів» «замінувала» п'яна лучанка: деталі
Сьогодні, 11:28
Лучанці, яка повідомила прозамінування потяга, загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 28 червня, близько 21 години на пероні в селі Дачне Ківерцівського району невідома жінка повідомила черговій по залізничній стації, що дизель-потяг сполученням «Ківерці-Стоянів», заміновано. Співробітниця залізниці одразу ж сповістила про подію поліцію.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули дизель-потяг. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Рух потягу відновили.
Поліцейські оперативно встановили, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян здійснила в стані алкогольного сп’яніння пасажирка дизель-потяга, 54-річна жителька Луцька.
За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 28 червня, близько 21 години на пероні в селі Дачне Ківерцівського району невідома жінка повідомила черговій по залізничній стації, що дизель-потяг сполученням «Ківерці-Стоянів», заміновано. Співробітниця залізниці одразу ж сповістила про подію поліцію.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули дизель-потяг. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Рух потягу відновили.
Поліцейські оперативно встановили, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян здійснила в стані алкогольного сп’яніння пасажирка дизель-потяга, 54-річна жителька Луцька.
За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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