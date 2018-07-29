Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 16:55
Онкохвора волинянка Анастасія Джум просить допомогти зібрати кошти на лікування.
Рік тому 21-річній дівчині з Ковельського району видалили дві злоякісні пухлини на шиї, пише Район.Іваничі.
«Нещодавно я була на консультації в онко. Мені зробили комп'ютерну діагностику. Лікар сказав, що треба терміново видаляти ще одну пухлину на шиї. Це буде третя операція, але складна, тому що пухлина глибоко захована. Я вже пройшла чотири курси хіміотерапії і 30 днів радіовипромінювання.
Робили ще МРТ на голову. В голові також є пухлина, також операція. Дякую всім людям, хто допомагав мені і допомагає зараз в тяжкий час. Дай боже всім здоров'я і божого благословення», – розповідає Анастасія Джум.
В Луцьку таку операцію робити не хочуть, оскільки вона складна. Потрібно їхати в Київ, і ця операція дорого коштує.
Реквізити для допомоги:
КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – 5168 7573 4201 9801 – ДЖУМ СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА (МАМА)
ТЕЛЕФОН: 0950978657 (НАСТЯ)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рік тому 21-річній дівчині з Ковельського району видалили дві злоякісні пухлини на шиї, пише Район.Іваничі.
«Нещодавно я була на консультації в онко. Мені зробили комп'ютерну діагностику. Лікар сказав, що треба терміново видаляти ще одну пухлину на шиї. Це буде третя операція, але складна, тому що пухлина глибоко захована. Я вже пройшла чотири курси хіміотерапії і 30 днів радіовипромінювання.
Робили ще МРТ на голову. В голові також є пухлина, також операція. Дякую всім людям, хто допомагав мені і допомагає зараз в тяжкий час. Дай боже всім здоров'я і божого благословення», – розповідає Анастасія Джум.
В Луцьку таку операцію робити не хочуть, оскільки вона складна. Потрібно їхати в Київ, і ця операція дорого коштує.
Реквізити для допомоги:
КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – 5168 7573 4201 9801 – ДЖУМ СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА (МАМА)
ТЕЛЕФОН: 0950978657 (НАСТЯ)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком капітально відремонтують дорогу
Сьогодні, 17:19
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 16:55