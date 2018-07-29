Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ

Анастасія Джум просить допомогти зібрати кошти на лікування.



Рік тому 21-річній дівчині з Ковельського району видалили дві злоякісні пухлини на шиї, пише



«Нещодавно я була на консультації в онко. Мені зробили комп'ютерну діагностику. Лікар сказав, що треба терміново видаляти ще одну пухлину на шиї. Це буде третя операція, але складна, тому що пухлина глибоко захована. Я вже пройшла чотири курси хіміотерапії і 30 днів радіовипромінювання.



Робили ще МРТ на голову. В голові також є пухлина, також операція. Дякую всім людям, хто допомагав мені і допомагає зараз в тяжкий час. Дай боже всім здоров'я і божого благословення», – розповідає Анастасія Джум.



В Луцьку таку операцію робити не хочуть, оскільки вона складна. Потрібно їхати в Київ, і ця операція дорого коштує.



Реквізити для допомоги:



КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – 5168 7573 4201 9801 – ДЖУМ СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА (МАМА)



ТЕЛЕФОН: 0950978657 (НАСТЯ)





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