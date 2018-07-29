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Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ

Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка Анастасія Джум просить допомогти зібрати кошти на лікування.

Рік тому 21-річній дівчині з Ковельського району видалили дві злоякісні пухлини на шиї, пише Район.Іваничі.

«Нещодавно я була на консультації в онко. Мені зробили комп'ютерну діагностику. Лікар сказав, що треба терміново видаляти ще одну пухлину на шиї. Це буде третя операція, але складна, тому що пухлина глибоко захована. Я вже пройшла чотири курси хіміотерапії і 30 днів радіовипромінювання.

Робили ще МРТ на голову. В голові також є пухлина, також операція. Дякую всім людям, хто допомагав мені і допомагає зараз в тяжкий час. Дай боже всім здоров'я і божого благословення», – розповідає Анастасія Джум.

В Луцьку таку операцію робити не хочуть, оскільки вона складна. Потрібно їхати в Київ, і ця операція дорого коштує.

Реквізити для допомоги:

КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – 5168 7573 4201 9801 – ДЖУМ СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА (МАМА)

ТЕЛЕФОН: 0950978657 (НАСТЯ)

Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ
Онкохвора волинянка благає допомогти зі збором коштів на третю операцію. ДОКУМЕНТ

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Теги: операція, Волинь, волинянка, збір коштів
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