У селі під Луцьком капітально відремонтують дорогу
Сьогодні, 17:19
У селі Зміїнець Луцького району відремонтують вулицю Левадну.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, передає Район.Бізнес.
Сума тендеру становить 3,2 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 13 липня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2019 року.
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Про проведення аукціону інформує Prozorro, передає Район.Бізнес.
Сума тендеру становить 3,2 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 13 липня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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