У селі під Луцьком капітально відремонтують дорогу





Про проведення аукціону інформує Prozorro, передає



Сума тендеру становить 3,2 мільйона гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 13 липня 2019 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2019 року.

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