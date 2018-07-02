Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами





Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету. Йдеться на



Начальник відділу транспорту і зв’язку Юрій Коцура стверджує, що від цього нововведення виграють всі: і місцева влада, і перевізники, і пасажири.



Перш за все, це дозволить забезпечити значно кращу організацію, управління та контроль за рухом маршруток. Встановлення GPS- навігаторів на кожному транспортному засобі дасть можливість: відстежувати поточне місце розташування машин, повідомляти про зміну графіку встановленого маршруту, а також контролювати дотримання правил дорожнього руху водіями.



Юрій Коцура переконаний: система спутникового моніторингу громадського транспорту значно покращить якість послуг. Пасажири зможуть за допомогою безкоштовного мобільного додатку дізнатись точний розклад руху маршрутки, також завдяки впровадженню системи, у майбутньому на місцевих зупинках запрацює електронне табло, яке інформуватиме час прибуття та відправки маршрутки. Окрім цього, зміниться вид оплати проїзду – буде впроваджено електронний квиток.



Яка фірма забезпечить організацію GPS-моніторингу на міських маршрутках покаже конкурсний відбір.



«Під час чергового засідання виконавчого комітету було затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення підприємства, яке буде забезпечувати організацію GPS-моніторингу. Для цього буде подане оголошення про початок конкурсу, після чого претенденти подаватимуть свої пропозиції разом із відповідним пакетом документів, опісля на конкурсному комітеті буде визначене підприємство-переможець і вже з ним укладатиметься відповідний договір, у якому передбачено протягом трьох місяців встановити GPS-моніторинг у маршрутках міста. Але перед цим ця фірма має розробити карту міста й схему маршрутів громадського транспорту, а перевізники – встановити в своїх маршрутках GPS-трекери», – розповів Юрій Коцура.



Він зауважив, що думку перевізників запитувати не будуть, адже це рішення – обов’язкове для виконання. Запровадження GPS-моніторингу прописане в конкурсних умовах для визначення перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах. Юрій Коцура сподівається, що у Нововолинську система супутникового моніторингу запрацює уже восени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську запрацює система супутникового моніторингу громадського транспорту.Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету. Йдеться на Нововолинськ.com.ua Начальник відділу транспорту і зв’язкустверджує, що від цього нововведення виграють всі: і місцева влада, і перевізники, і пасажири.Перш за все, це дозволить забезпечити значно кращу організацію, управління та контроль за рухом маршруток. Встановлення GPS- навігаторів на кожному транспортному засобі дасть можливість: відстежувати поточне місце розташування машин, повідомляти про зміну графіку встановленого маршруту, а також контролювати дотримання правил дорожнього руху водіями.Юрій Коцура переконаний: система спутникового моніторингу громадського транспорту значно покращить якість послуг. Пасажири зможуть за допомогою безкоштовного мобільного додатку дізнатись точний розклад руху маршрутки, також завдяки впровадженню системи, у майбутньому на місцевих зупинках запрацює електронне табло, яке інформуватиме час прибуття та відправки маршрутки. Окрім цього, зміниться вид оплати проїзду – буде впроваджено електронний квиток.Яка фірма забезпечить організацію GPS-моніторингу на міських маршрутках покаже конкурсний відбір.«Під час чергового засідання виконавчого комітету було затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення підприємства, яке буде забезпечувати організацію GPS-моніторингу. Для цього буде подане оголошення про початок конкурсу, після чого претенденти подаватимуть свої пропозиції разом із відповідним пакетом документів, опісля на конкурсному комітеті буде визначене підприємство-переможець і вже з ним укладатиметься відповідний договір, у якому передбачено протягом трьох місяців встановити GPS-моніторинг у маршрутках міста. Але перед цим ця фірма має розробити карту міста й схему маршрутів громадського транспорту, а перевізники – встановити в своїх маршрутках GPS-трекери», – розповів Юрій Коцура.Він зауважив, що думку перевізників запитувати не будуть, адже це рішення – обов’язкове для виконання. Запровадження GPS-моніторингу прописане в конкурсних умовах для визначення перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах. Юрій Коцура сподівається, що у Нововолинську система супутникового моніторингу запрацює уже восени.

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