вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами

Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами
У Нововолинську запрацює система супутникового моніторингу громадського транспорту.

Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету. Йдеться на Нововолинськ.com.ua.

Начальник відділу транспорту і зв’язку Юрій Коцура стверджує, що від цього нововведення виграють всі: і місцева влада, і перевізники, і пасажири.

Перш за все, це дозволить забезпечити значно кращу організацію, управління та контроль за рухом маршруток. Встановлення GPS- навігаторів на кожному транспортному засобі дасть можливість: відстежувати поточне місце розташування машин, повідомляти про зміну графіку встановленого маршруту, а також контролювати дотримання правил дорожнього руху водіями.

Юрій Коцура переконаний: система спутникового моніторингу громадського транспорту значно покращить якість послуг. Пасажири зможуть за допомогою безкоштовного мобільного додатку дізнатись точний розклад руху маршрутки, також завдяки впровадженню системи, у майбутньому на місцевих зупинках запрацює електронне табло, яке інформуватиме час прибуття та відправки маршрутки. Окрім цього, зміниться вид оплати проїзду – буде впроваджено електронний квиток.

Яка фірма забезпечить організацію GPS-моніторингу на міських маршрутках покаже конкурсний відбір.

«Під час чергового засідання виконавчого комітету було затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення підприємства, яке буде забезпечувати організацію GPS-моніторингу. Для цього буде подане оголошення про початок конкурсу, після чого претенденти подаватимуть свої пропозиції разом із відповідним пакетом документів, опісля на конкурсному комітеті буде визначене підприємство-переможець і вже з ним укладатиметься відповідний договір, у якому передбачено протягом трьох місяців встановити GPS-моніторинг у маршрутках міста. Але перед цим ця фірма має розробити карту міста й схему маршрутів громадського транспорту, а перевізники – встановити в своїх маршрутках GPS-трекери», – розповів Юрій Коцура.

Він зауважив, що думку перевізників запитувати не будуть, адже це рішення – обов’язкове для виконання. Запровадження GPS-моніторингу прописане в конкурсних умовах для визначення перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах. Юрій Коцура сподівається, що у Нововолинську система супутникового моніторингу запрацює уже восени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Нововолинськ, GPS-навігатор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами
Сьогодні, 00:20
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У громаді на Волині організовують святковий велопробіг
29 червень, 23:26
На Волині 15 випускників набрали рекордні 200 балів на ЗНО
29 червень, 22:53
Озерний монстр: на Волині рибалка спіймав 23-кілограмового коропа. ФОТО
29 червень, 22:42
Схожі новини
В містечку на Волині хочуть обстежити пасажиропотік міського транспорту В містечку на Волині хочуть обстежити пасажиропотік міського транспорту
02 квітень, 22:45
«Це щось неймовірне»: пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» всю дорогу колядували «Це щось неймовірне»: пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» всю дорогу колядували
08 січень, 20:20
У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду
02 липень, 2018, 11:52
Водій маршрутки у Нововолинську незаконно вимагав гроші у дитини Водій маршрутки у Нововолинську незаконно вимагав гроші у дитини
26 січень, 2018, 23:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами
Сьогодні, 00:20
 0
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У громаді на Волині організовують святковий велопробіг
29 червень, 23:26
 0
На Волині 15 випускників набрали рекордні 200 балів на ЗНО
29 червень, 22:53
 0
Озерний монстр: на Волині рибалка спіймав 23-кілограмового коропа. ФОТО
29 червень, 22:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿