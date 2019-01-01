1 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження депутат Луцької міської ради(на фото).Також день народження 1 липня у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області, діяча культури, журналістокта, волинського фотографаВітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ямБажаємо усім здоров'я, любові й радості від життя.Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зичимо вам наснаги та нових численних звершень.1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).У цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбаза «Світязь».