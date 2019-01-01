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П’яний лучанин хотів «відмазатись» від патрульних за 100 євро

П’яний лучанин хотів «відмазатись» від патрульних за 100 євро
У Луцьку на вулиці Чернишевського патрульні зупинили автомобіль Audi A6, під керуванням 36-річного лучанина. Водій був п’яним і хотів підкупити поліцейських.

Неприємний інцидент трапився у п’ятницю, 28 червня, - пише ГУНП у Волинській області.

За уникнення адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 ( керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, лучанин намагався дати поліцейському 100 євро хабара.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.



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Теги: хабар, патрульний, водій
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