На Волині помер працівник волинського нацпарку, який останні 3 роки працював у відділі відтворення та збереження тваринного та рослинного світу.Йому було всього 63 роки - інформує Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.Упродовж всього життя діяльність Миколи Калиновича була пов’язана з лісом, охороною природи, а в останні роки - з роботою в нацпарку."Він був людиною мудрою та життєрадісною, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. У роботі щедро ділився своїм досвідом, допомагав людям, завжди був відкритий добротою своєї душі і серця", - йдеться у дописі.