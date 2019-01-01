Помер працівник волинського нацпарку
Сьогодні, 12:29
На Волині помер працівник волинського нацпарку Мазнюк Микола Калинович, який останні 3 роки працював у відділі відтворення та збереження тваринного та рослинного світу.
Йому було всього 63 роки - інформує Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
Упродовж всього життя діяльність Миколи Калиновича була пов’язана з лісом, охороною природи, а в останні роки - з роботою в нацпарку.
"Він був людиною мудрою та життєрадісною, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. У роботі щедро ділився своїм досвідом, допомагав людям, завжди був відкритий добротою своєї душі і серця", - йдеться у дописі.
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Йому було всього 63 роки - інформує Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.
Упродовж всього життя діяльність Миколи Калиновича була пов’язана з лісом, охороною природи, а в останні роки - з роботою в нацпарку.
"Він був людиною мудрою та життєрадісною, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. У роботі щедро ділився своїм досвідом, допомагав людям, завжди був відкритий добротою своєї душі і серця", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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