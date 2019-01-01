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Помер працівник волинського нацпарку

Помер працівник волинського нацпарку
На Волині помер працівник волинського нацпарку Мазнюк Микола Калинович, який останні 3 роки працював у відділі відтворення та збереження тваринного та рослинного світу.

Йому було всього 63 роки - інформує Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" на своїй сторінці у facebook.

Упродовж всього життя діяльність Миколи Калиновича була пов’язана з лісом, охороною природи, а в останні роки - з роботою в нацпарку.

"Він був людиною мудрою та життєрадісною, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. У роботі щедро ділився своїм досвідом, допомагав людям, завжди був відкритий добротою своєї душі і серця", - йдеться у дописі.



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Теги: нацпарк, смерть, працівник
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