Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків
Сьогодні, 13:03
На Волині поліцейські затримали двох чоловіків, які займалися незаконним збутом на території області наркотичних і психотропних речовин.
Так, поліцейські під час оперативної закупки виявили в 30-річного жителя Ківерцівського району 5 г порошкоподібної речовини зовні схожої на амфетамін, - інформує ГУНП у Волинській області.
Окрім того, у зловмисника поліцейські вилучили 14 пакетів вагою 14 г із порошкоподібною речовиною
У місті Камінь-Каширський час санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя райцентру правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб метадон, а також канабіс.
Поліцейські затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили їм про підозру в скоєні кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання на строк від шести до десяти років позбавлення волі.
Суд підозрюваним обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою на термін 60 діб.
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Так, поліцейські під час оперативної закупки виявили в 30-річного жителя Ківерцівського району 5 г порошкоподібної речовини зовні схожої на амфетамін, - інформує ГУНП у Волинській області.
Окрім того, у зловмисника поліцейські вилучили 14 пакетів вагою 14 г із порошкоподібною речовиною
У місті Камінь-Каширський час санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя райцентру правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб метадон, а також канабіс.
Поліцейські затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили їм про підозру в скоєні кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання на строк від шести до десяти років позбавлення волі.
Суд підозрюваним обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою на термін 60 діб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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