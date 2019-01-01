У Польщі на заробітках помер молодий волинянин: збирають кошти на перевезення тіла додому
Сьогодні, 14:11
У Польщі помер 28-річний Олександр Орищук із села Радехів Любомльського району. У нього в голові обірвався тромб, стався крововилив. У Варшавській лікарні його прооперували, але врятувати хлопця не вдалося.
Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню, - пише Район.Любомль.
Односельчани Олександра звертаються до всіх небайдужих, аби допомогли зібрати необхідні кошти на перевезення тіла хлопця додому. Адже таких грошей у рідних немає.
Розрахунковий рахунок мами Олександра – Наталії Петрівни Орищук – 5168 7573 5396 3939 (ПриватБанк).
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Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню, - пише Район.Любомль.
Односельчани Олександра звертаються до всіх небайдужих, аби допомогли зібрати необхідні кошти на перевезення тіла хлопця додому. Адже таких грошей у рідних немає.
Розрахунковий рахунок мами Олександра – Наталії Петрівни Орищук – 5168 7573 5396 3939 (ПриватБанк).
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