У Польщі на заробітках помер молодий волинянин: збирають кошти на перевезення тіла додому

Олександр Орищук із села Радехів Любомльського району. У нього в голові обірвався тромб, стався крововилив. У Варшавській лікарні його прооперували, але врятувати хлопця не вдалося.



Олександр на заробітки поїхав зовсім недавно. Працював укладальником бруківки. У неділю, 30 червня, хлопцю стало зле і його доправили у лікарню, - пише



Односельчани Олександра звертаються до всіх небайдужих, аби допомогли зібрати необхідні кошти на перевезення тіла хлопця додому. Адже таких грошей у рідних немає.



Розрахунковий рахунок мами Олександра – Наталії Петрівни Орищук – 5168 7573 5396 3939 (ПриватБанк).

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