У волинському місті прихильники УПЦ (МП) моляться у домовому храмі. ФОТО

Нафанаїл відвідав Свято-Троїцьку громаду Берестечка, яка тепер проводить служіння у будинку.



Про це повідомили у



Настоятель громади та благочинний Берестечківського округу, протоієрей Дмитро Петрущак продовжує священницьке служіння. Проповідь та мудрість слова лунає щонеділі у храмовій хатинці, яку вірні чада Православної Церкви облаштували для звершення богослужінь.



«Оглянувши домовий храм, архіпастир звернувся до прихожан зі словом втіхи та проповіді, порівнюючи нинішній час випробувань з першими гоніннями, з якими на протязі усієї історії стикається Православна Церква. Владика наголосив, що багато гонителів думали, що впораються з християнами, але не знали вони, що гонять не людей а самого Бога, який є у кожному християнському серці. А Бога перемогти неможливо.



Продовжуючи бесіду, єпископ Нафанаїл благословив усіх присутніх та наголосив завжди пам’ятати, що з нами Бог, з нами правда та любов, тому істинна християнська віра завжди буде з нами», – йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що громада Свято-Троїцького храму у Берестечку перейшла до ПЦУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єпископ Волинський і Луцькийвідвідав Свято-Троїцьку громаду Берестечка, яка тепер проводить служіння у будинку.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.Настоятель громади та благочинний Берестечківського округу, протоієрейпродовжує священницьке служіння. Проповідь та мудрість слова лунає щонеділі у храмовій хатинці, яку вірні чада Православної Церкви облаштували для звершення богослужінь.«Оглянувши домовий храм, архіпастир звернувся до прихожан зі словом втіхи та проповіді, порівнюючи нинішній час випробувань з першими гоніннями, з якими на протязі усієї історії стикається Православна Церква. Владика наголосив, що багато гонителів думали, що впораються з християнами, але не знали вони, що гонять не людей а самого Бога, який є у кожному християнському серці. А Бога перемогти неможливо.Продовжуючи бесіду, єпископ Нафанаїл благословив усіх присутніх та наголосив завжди пам’ятати, що з нами Бог, з нами правда та любов, тому істинна християнська віра завжди буде з нами», – йдеться у повідомленні.Зазначимо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію