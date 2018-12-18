У волинському місті прихильники УПЦ (МП) моляться у домовому храмі. ФОТО
Сьогодні, 15:31
Єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відвідав Свято-Троїцьку громаду Берестечка, яка тепер проводить служіння у будинку.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
Настоятель громади та благочинний Берестечківського округу, протоієрей Дмитро Петрущак продовжує священницьке служіння. Проповідь та мудрість слова лунає щонеділі у храмовій хатинці, яку вірні чада Православної Церкви облаштували для звершення богослужінь.
«Оглянувши домовий храм, архіпастир звернувся до прихожан зі словом втіхи та проповіді, порівнюючи нинішній час випробувань з першими гоніннями, з якими на протязі усієї історії стикається Православна Церква. Владика наголосив, що багато гонителів думали, що впораються з християнами, але не знали вони, що гонять не людей а самого Бога, який є у кожному християнському серці. А Бога перемогти неможливо.
Продовжуючи бесіду, єпископ Нафанаїл благословив усіх присутніх та наголосив завжди пам’ятати, що з нами Бог, з нами правда та любов, тому істинна християнська віра завжди буде з нами», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що громада Свято-Троїцького храму у Берестечку перейшла до ПЦУ.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
Настоятель громади та благочинний Берестечківського округу, протоієрей Дмитро Петрущак продовжує священницьке служіння. Проповідь та мудрість слова лунає щонеділі у храмовій хатинці, яку вірні чада Православної Церкви облаштували для звершення богослужінь.
«Оглянувши домовий храм, архіпастир звернувся до прихожан зі словом втіхи та проповіді, порівнюючи нинішній час випробувань з першими гоніннями, з якими на протязі усієї історії стикається Православна Церква. Владика наголосив, що багато гонителів думали, що впораються з християнами, але не знали вони, що гонять не людей а самого Бога, який є у кожному християнському серці. А Бога перемогти неможливо.
Продовжуючи бесіду, єпископ Нафанаїл благословив усіх присутніх та наголосив завжди пам’ятати, що з нами Бог, з нами правда та любов, тому істинна християнська віра завжди буде з нами», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що громада Свято-Троїцького храму у Берестечку перейшла до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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