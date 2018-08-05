На Волині батьки морально знущалися з дитини





Про це повідомляє сайт Горохівської РДА, - пише



Так, під час обстеження в одній з сімей підтвердився факт психологічного насильства над дитиною. Зазначається, що фахівці вжили необхідних заходів для вирішення проблем сім’ї. Провели бесіди з усіма членами родини і проінформували батьків про адміністративну відповідальність за неналежне виконання ними батьківських обов’язків.



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Відтак, зазначену сім’ю взяли під соціальний супровід.

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