На Волині батьки морально знущалися з дитини
Сьогодні, 14:49
У Горохівському районі соцслужби перевіряли сім’ї різних категорій на наявність домашнього насильства.
Про це повідомляє сайт Горохівської РДА, - пише Район.Горохів.
Так, під час обстеження в одній з сімей підтвердився факт психологічного насильства над дитиною. Зазначається, що фахівці вжили необхідних заходів для вирішення проблем сім’ї. Провели бесіди з усіма членами родини і проінформували батьків про адміністративну відповідальність за неналежне виконання ними батьківських обов’язків.
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Відтак, зазначену сім’ю взяли під соціальний супровід.
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Про це повідомляє сайт Горохівської РДА, - пише Район.Горохів.
Так, під час обстеження в одній з сімей підтвердився факт психологічного насильства над дитиною. Зазначається, що фахівці вжили необхідних заходів для вирішення проблем сім’ї. Провели бесіди з усіма членами родини і проінформували батьків про адміністративну відповідальність за неналежне виконання ними батьківських обов’язків.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині соцслужби вилучили із сім’ї двох дітей
Відтак, зазначену сім’ю взяли під соціальний супровід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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