Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька





Про це повідомили у



Нагадаємо, 3 липня заступник міського голови Луцька Григорій Недопад оприлюднив відео, на якому зображені нечистоти у каналізації Луцька. Він вважає, що цей злив – провокації заводу "Біо-Пек".



Поліція за цим фактом відомості зареєструвала у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Луцька розслідуватимуть незаконний злив нечистот у каналізаційні мережі Луцька.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 3 липня заступник міського голови Луцькаоприлюднив відео, на якому зображені нечистоти у каналізації Луцька. Він вважає, що цей злив – провокації заводу "Біо-Пек".Поліція за цим фактом відомості зареєструвала у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

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