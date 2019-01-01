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Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька

Поліція розслідуватиме незаконний злив мелясової барди у каналізацію Луцька
Правоохоронці Луцька розслідуватимуть незаконний злив нечистот у каналізаційні мережі Луцька.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 3 липня заступник міського голови Луцька Григорій Недопад оприлюднив відео, на якому зображені нечистоти у каналізації Луцька. Він вважає, що цей злив – провокації заводу "Біо-Пек".

Поліція за цим фактом відомості зареєструвала у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.


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Теги: сморід, Луцьк, скандал
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