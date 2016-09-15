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У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій
Користувачі соціальних мереж Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp скаржаться на перебої у їхній роботі.

Про це повідомляє ресурс Downdetector передає видання "the Бабель"

Проблеми з Facebook спостерігаться приблизно з 16:00. Найбільше повідомлень надійшло зі США, Мексики, а також Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Польщі та Угорщини.

Переважна більшість скарг стосується проблем із завантаженням та відображенням фотографій. Майже 10% скаржаться на роботу новинної стрічки, інші — на проблеми зі входом.

На проблеми в роботі WhatsApp скарги надходять з Латинської Америки, а також із Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Росії. Користувачі не можуть надіслати чи прийняти повідомлення та повідомляють про проблеми зі звʼязком.

Instagram зазнає перебоїв з 15:45. Повідомлення про неполадки надходять зі США, Канади, Бразилії, Аргентини, Великої Британії, Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Португалії та Росії. Найбільше проблем стосується оновлення новинної стрічки, також у корисувачів не працює десктопна версія сервісу та спостерігаються негаразди зі входом до акаунту.

Зауважимо, що і на Волині станом на 19:45 відчутні збої у роботі соцмереж, зокрема - Facebook.

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Теги: Facebook, збої, перебої, соцмережі
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