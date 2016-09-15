У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій





Про це повідомляє ресурс Downdetector передає видання "



Проблеми з Facebook спостерігаться приблизно з 16:00. Найбільше повідомлень надійшло зі США, Мексики, а також Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Польщі та Угорщини.



Переважна більшість скарг стосується проблем із завантаженням та відображенням фотографій. Майже 10% скаржаться на роботу новинної стрічки, інші — на проблеми зі входом.



На проблеми в роботі WhatsApp скарги надходять з Латинської Америки, а також із Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Росії. Користувачі не можуть надіслати чи прийняти повідомлення та повідомляють про проблеми зі звʼязком.



Instagram зазнає перебоїв з 15:45. Повідомлення про неполадки надходять зі США, Канади, Бразилії, Аргентини, Великої Британії, Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Португалії та Росії. Найбільше проблем стосується оновлення новинної стрічки, також у корисувачів не працює десктопна версія сервісу та спостерігаються негаразди зі входом до акаунту.



Зауважимо, що і на Волині станом на 19:45 відчутні збої у роботі соцмереж, зокрема - Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Користувачі соціальних мереж Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp скаржаться на перебої у їхній роботі.Про це повідомляє ресурс Downdetector передає видання " the Бабель Проблеми з Facebook спостерігаться приблизно з 16:00. Найбільше повідомлень надійшло зі США, Мексики, а також Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Польщі та Угорщини.Переважна більшість скарг стосується проблем із завантаженням та відображенням фотографій. Майже 10% скаржаться на роботу новинної стрічки, інші — на проблеми зі входом.На проблеми в роботі WhatsApp скарги надходять з Латинської Америки, а також із Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Росії. Користувачі не можуть надіслати чи прийняти повідомлення та повідомляють про проблеми зі звʼязком.Instagram зазнає перебоїв з 15:45. Повідомлення про неполадки надходять зі США, Канади, Бразилії, Аргентини, Великої Британії, Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Португалії та Росії. Найбільше проблем стосується оновлення новинної стрічки, також у корисувачів не працює десктопна версія сервісу та спостерігаються негаразди зі входом до акаунту.Зауважимо, що і на Волині станом на 19:45 відчутні збої у роботі соцмереж, зокрема - Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію