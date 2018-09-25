Впав і потрапив під колеса аварійного авто: у Луцьку загинув велосипедист. ФОТО 18+





Аварія трапилась у четвер, 4 липня, – пишуть



ДТП трапилась близько 10:15.



За словами працівника поліції, що працює на місці події, велосипедист намагався об'їхати транспортний засіб, і втрапив під задні колеса аварійної машини служби контактних електроліній.



Згідно із попередньою інформацією, яку надав поліцейський, велосипедист був поза полем видимості автомобіля «Аварійна контактної мережі», тому водій транспортного засобу ніяк не міг його побачити.



«Ніхто нікого не збив, машина рухалась – його не бачила. Велосипедист об’їжджав стоячий транспортний засіб по проїжджій частині. І, видно, не впорався з керуванням, і впав. Ви ж самі бачите крайню ліву смугу», – припускає правоохоронець.



Як повідомила речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук, внаслідок ДТП утворився затор.





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