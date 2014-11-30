СБУ затримала підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»

Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті СніжнеПро це повідомляє "Громадське", посилаючись на російську службу ВВС.Колишній бойовик Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.«28 червня в день Конституції України він був доставлений у Київ, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена», — повідомив адвокат затриманогоBoeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.﻿Боїнг МН17 збили з «Бука» російської 53-ї бригади — слідство«Ми маємо знати правду» — мати загиблого в катастрофі МН-17Що ми знаємо про розслідування катастрофи МН17 за 4 роки?24 травня 2018 року офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.29 червня 2018 року ЄС закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.Парламент Нідерландів також закликав РФ узяти відповідальність за збиття MH17. Водночас, у Мінтрансі Малайзії заявили, що переконливих доказів вини Росії у збитті MH17 немає.