СБУ затримала підозрюваного у справі про збиття малайзійського «Боїнга»
Сьогодні, 22:11
Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха.
Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на російську службу ВВС.
Колишній бойовик Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
«28 червня в день Конституції України він був доставлений у Київ, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена», — повідомив адвокат затриманого Роман Гонтарев.
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
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24 травня 2018 року офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.
Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.
29 червня 2018 року ЄС закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.
Парламент Нідерландів також закликав РФ узяти відповідальність за збиття MH17. Водночас, у Мінтрансі Малайзії заявили, що переконливих доказів вини Росії у збитті MH17 немає.
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Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на російську службу ВВС.
Колишній бойовик Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
«28 червня в день Конституції України він був доставлений у Київ, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена», — повідомив адвокат затриманого Роман Гонтарев.
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
Боїнг МН17 збили з «Бука» російської 53-ї бригади — слідство
«Ми маємо знати правду» — мати загиблого в катастрофі МН-17
Що ми знаємо про розслідування катастрофи МН17 за 4 роки?
24 травня 2018 року офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.
Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.
29 червня 2018 року ЄС закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.
Парламент Нідерландів також закликав РФ узяти відповідальність за збиття MH17. Водночас, у Мінтрансі Малайзії заявили, що переконливих доказів вини Росії у збитті MH17 немає.
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Коментарі 1
Все скажу, тільки вийміть з трусів електроди...
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