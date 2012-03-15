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«Карпати» назавжди залишаться в моєму серці», - волинянин Артем Федецький

«Карпати» назавжди залишаться в моєму серці», - волинянин Артем Федецький
Волинянин Артем Федецький зізнався, що завжди буде вболівати за львівські «Карапати»

Про це оборонець розповів у інтерв`ю прес-службы футбольного клубу.

«Почуття можна охарактеризувати фразою «не дуже». Ви розумієте, що означає для мене ця команда, цей колектив і, найважливіше, ця емблема. Емблема клубу і емблема міста. На душі сумно, але переді мною зараз відкривається новий життєвий етап, новий виклик. Це рішення важко назвати запланованим, воно, скоріше, спонтанне. У всякому разі «Карпати» завжди були, є і будуть у моєму серці. За цю команду я завжди уболіватиму і переживатиму», - сказав Федецький.

Про причини його відходу з клубу футболіст не захотів розповідати детально.

«Мабуть, не варто зараз заглиблюватися у деталі та внутрішню кухню клубу. Ми так вирішили, так буде краще. Звичайно, хотілося ще приносити користь команді. Проте в моєму житті відбулося чимало подій протягом останнього періоду часу і я сприймаю це, як нове випробування. Впевнений, що пройду його достойно і з честю», - підсумував футболіст.

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Теги: Федецький, спорт, футбол
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