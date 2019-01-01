Помер 17-річний волинянин, який боровся з раком печінки

Анатолій Бойко із Малої Глуші, який



Сімнадцятирічний хлопець навчався у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ. Та страшне захворювання надто рано зупинило його життя, - пише газета



Коли ж різні ЗМІ Волині опублікували клич про допомогу у лікуванні цьому хлопцеві, люди з усіх куточків області, країни почали відгукуватися на біду і пересилати кошти родині. За це мама Анатолія Лариса Михайлівна та вся родина щиро вдячні.



А ще жінка повідомила, що частина зібраних грошей залишилася. Тож 6 тис. 700 доларів, 150 євро, 1 тис. злотих вона передала онкохворому



Крім того, за словами Лариси Михайлівни, у них залишилися препарати, які приймав син. Зокрема, є ліки «Нексавар». Тож жінка закликає тих, кому, можливо, він потрібен, звертатися до неї.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким через втрату.

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