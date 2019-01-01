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Помер 17-річний волинянин, який боровся з раком печінки

Помер 17-річний волинянин, який боровся з раком печінки
Помер Анатолій Бойко із Малої Глуші, який боровся із раком печінки.

Сімнадцятирічний хлопець навчався у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ. Та страшне захворювання надто рано зупинило його життя, - пише газета Нове життя.

Коли ж різні ЗМІ Волині опублікували клич про допомогу у лікуванні цьому хлопцеві, люди з усіх куточків області, країни почали відгукуватися на біду і пересилати кошти родині. За це мама Анатолія Лариса Михайлівна та вся родина щиро вдячні.

А ще жінка повідомила, що частина зібраних грошей залишилася. Тож 6 тис. 700 доларів, 150 євро, 1 тис. злотих вона передала онкохворому Андрійку Нестеруку із с. Погулянка. Ще 50 тисяч гривень планує віддати іншим онкохворим діткам Любешівського району.

Крім того, за словами Лариси Михайлівни, у них залишилися препарати, які приймав син. Зокрема, є ліки «Нексавар». Тож жінка закликає тих, кому, можливо, він потрібен, звертатися до неї.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким через втрату.

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Теги: смерть, рак, Анатолій Бойко
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