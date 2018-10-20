«Пробач, що не врятували» – поблизу Луцька молодий військовий скоїв самогубство
05 липень, 23:29
У селі Крупа Луцького району військовий скоїв самогубство.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомила психолог Олена Звєрєва.
З допису стало відомо, що воїну АТО було 25 років і проживав він у селі Крупа.
"Вмів виживати та не навчився з тим жити! Пробач, що не врятували", - написала Олена Звєрєва.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомила психолог Олена Звєрєва.
З допису стало відомо, що воїну АТО було 25 років і проживав він у селі Крупа.
"Вмів виживати та не навчився з тим жити! Пробач, що не врятували", - написала Олена Звєрєва.
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