вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Пробач, що не врятували» – поблизу Луцька молодий військовий скоїв самогубство

«Пробач, що не врятували» – поблизу Луцька молодий військовий скоїв самогубство
У селі Крупа Луцького району військовий скоїв самогубство.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомила психолог Олена Звєрєва.

З допису стало відомо, що воїну АТО було 25 років і проживав він у селі Крупа.

"Вмів виживати та не навчився з тим жити! Пробач, що не врятували", - написала Олена Звєрєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, АТО, воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО
Сьогодні, 00:32
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Пробач, що не врятували» – поблизу Луцька молодий військовий скоїв самогубство
05 липень, 23:29
У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
05 липень, 22:51
На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО
05 липень, 22:25
Схожі новини
Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити Ножем у серце: у Луцьку атовець намагався себе вбити
20 жовтень, 2018, 23:16
На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
28 серпень, 2018, 08:34
У СІЗО повісилася сепаратистка, яка з молотком напала на атовця У СІЗО повісилася сепаратистка, яка з молотком напала на атовця
26 лютий, 2018, 12:04
На Харківщині 23-річний атовець підірвав себе гранатою На Харківщині 23-річний атовець підірвав себе гранатою
25 вересень, 2017, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО
Сьогодні, 00:32
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Пробач, що не врятували» – поблизу Луцька молодий військовий скоїв самогубство
05 липень, 23:29
 0
У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
05 липень, 22:51
 0
На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО
05 липень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿