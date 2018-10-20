«Пробач, що не врятували» – поблизу Луцька молодий військовий скоїв самогубство





Про це на своїй сторінці у Олена Звєрєва.



З допису стало відомо, що воїну АТО було 25 років і проживав він у селі Крупа.



"Вмів виживати та не навчився з тим жити! Пробач, що не врятували", - написала Олена Звєрєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крупа Луцького району військовий скоїв самогубство.Про це на своїй сторінці у facebook повідомила психологЗ допису стало відомо, що воїну АТО було 25 років і проживав він у селі Крупа."Вмів виживати та не навчився з тим жити! Пробач, що не врятували", - написала Олена Звєрєва.

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