Під Луцьком продають світлий і теплий «американський» котедж*
Сьогодні, 11:31
Про що мріє господиня, яка заселяється у двоповерховий дім? В першу чергу, про велику, гарну вітальню, де можна зустрічати гостей і затишно відпочити спокійними сімейними вечорами.
Дизайнери Будівельної компанії "Інвестор" розробили, як можна облаштувати саме таку вітальню: світлу, стильну, розділену на кілька зон - відпочинкову та для прийомів їжі. Такий дизайн можливий у котеджі житлового комплексу "Струмочок", де простора вітальня - площею 33 квадрати.
Світла, тепла і затишна
"Головна ідея дизайну - максимально підкреслити простір кімнати. Тому я використовував світлі відтінки, щоб наповнити приміщення світлом. В оформленні я не використовував великогабаритних меблів, наприклад, масивних шаф. В котеджі передбачені гардеробні кімнати, тому немає потреби заставляти вітальню меблями і є можливість для фантазії", - розповів дизайнер Дмитро Авраменко.
Центральний елемент дизайну - диван, який можна використовувати і для відпочинку перед телевізором, і в їдальні, наприклад, щоб випити кави перед дверима на терасу.
Кімнату пропонують облаштувати спеціальними лампочками, не дуже яскравими, але розташованими по одній направляючій, завдяки чому в кімнаті вечорами буде м'яке розсіяне світло.
Стильна кухня, неймовірна ванна
Дизайнери також запропонували варіанти оформлення інших кімнат у котеджі.
Що за котедж?
Котедж площею 156,06 м² розташований у житловому комплексі "Струмочок" за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.
Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.
Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.
Скільки коштує?
Ціна котеджу - 79 000 $.
Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок - 30%.
Щоб дізнатися, які іще котеджі у «Струмочку» – тисніть тут.
Фотозвіт із будівельного майданчика дивіться – за посиланням.
Що у житловому комплексі?
Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.
Як придбати котедж?
Телефон:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Дизайнери Будівельної компанії "Інвестор" розробили, як можна облаштувати саме таку вітальню: світлу, стильну, розділену на кілька зон - відпочинкову та для прийомів їжі. Такий дизайн можливий у котеджі житлового комплексу "Струмочок", де простора вітальня - площею 33 квадрати.
Світла, тепла і затишна
"Головна ідея дизайну - максимально підкреслити простір кімнати. Тому я використовував світлі відтінки, щоб наповнити приміщення світлом. В оформленні я не використовував великогабаритних меблів, наприклад, масивних шаф. В котеджі передбачені гардеробні кімнати, тому немає потреби заставляти вітальню меблями і є можливість для фантазії", - розповів дизайнер Дмитро Авраменко.
Центральний елемент дизайну - диван, який можна використовувати і для відпочинку перед телевізором, і в їдальні, наприклад, щоб випити кави перед дверима на терасу.
Кімнату пропонують облаштувати спеціальними лампочками, не дуже яскравими, але розташованими по одній направляючій, завдяки чому в кімнаті вечорами буде м'яке розсіяне світло.
Стильна кухня, неймовірна ванна
Дизайнери також запропонували варіанти оформлення інших кімнат у котеджі.
Що за котедж?
Котедж площею 156,06 м² розташований у житловому комплексі "Струмочок" за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.
Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.
Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.
Скільки коштує?
Ціна котеджу - 79 000 $.
Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок - 30%.
Щоб дізнатися, які іще котеджі у «Струмочку» – тисніть тут.
Фотозвіт із будівельного майданчика дивіться – за посиланням.
Що у житловому комплексі?
Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.
У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.
Як придбати котедж?
Телефон:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу в Луцьку:
вул. Цегельна, 28
вул. Коперника, 13 в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Instagram: bud.investor
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