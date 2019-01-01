Під Луцьком продають світлий і теплий «американський» котедж*





Дизайнери Будівельної компанії "Інвестор" розробили, як можна облаштувати саме таку вітальню: світлу, стильну, розділену на кілька зон - відпочинкову та для прийомів їжі. Такий дизайн можливий у котеджі житлового комплексу "Струмочок", де простора вітальня - площею 33 квадрати.



Світла, тепла і затишна



"Головна ідея дизайну - максимально підкреслити простір кімнати. Тому я використовував світлі відтінки, щоб наповнити приміщення світлом. В оформленні я не використовував великогабаритних меблів, наприклад, масивних шаф. В котеджі передбачені гардеробні кімнати, тому немає потреби заставляти вітальню меблями і є можливість для фантазії", - розповів дизайнер Дмитро Авраменко.



Центральний елемент дизайну - диван, який можна використовувати і для відпочинку перед телевізором, і в їдальні, наприклад, щоб випити кави перед дверима на терасу.



Кімнату пропонують облаштувати спеціальними лампочками, не дуже яскравими, але розташованими по одній направляючій, завдяки чому в кімнаті вечорами буде м'яке розсіяне світло.



Стильна кухня, неймовірна ванна



Дизайнери також запропонували варіанти оформлення інших кімнат у котеджі.



Що за котедж?



Котедж площею 156,06 м² розташований у житловому комплексі "Струмочок" за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.



Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.



Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.



Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.



Скільки коштує?



Ціна котеджу - 79 000 $.



Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок - 30%.



Щоб дізнатися, які іще котеджі у «Струмочку» –



Фотозвіт із будівельного майданчика дивіться – за



Що у житловому комплексі?



Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.



У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.



Як придбати котедж?



Телефон:



096 030 20 10



Адреса відділів продажу в Луцьку:



вул. Цегельна, 28



вул. Коперника, 13 в



Сайт:



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про що мріє господиня, яка заселяється у двоповерховий дім? В першу чергу, про велику, гарну вітальню, де можна зустрічати гостей і затишно відпочити спокійними сімейними вечорами.Дизайнери Будівельної компанії "Інвестор" розробили, як можна облаштувати саме таку вітальню: світлу, стильну, розділену на кілька зон - відпочинкову та для прийомів їжі. Такий дизайн можливий у котеджі житлового комплексу "Струмочок", де простора вітальня - площею 33 квадрати."Головна ідея дизайну - максимально підкреслити простір кімнати. Тому я використовував світлі відтінки, щоб наповнити приміщення світлом. В оформленні я не використовував великогабаритних меблів, наприклад, масивних шаф. В котеджі передбачені гардеробні кімнати, тому немає потреби заставляти вітальню меблями і є можливість для фантазії", - розповів дизайнер Дмитро Авраменко.Центральний елемент дизайну - диван, який можна використовувати і для відпочинку перед телевізором, і в їдальні, наприклад, щоб випити кави перед дверима на терасу.Кімнату пропонують облаштувати спеціальними лампочками, не дуже яскравими, але розташованими по одній направляючій, завдяки чому в кімнаті вечорами буде м'яке розсіяне світло.Дизайнери також запропонували варіанти оформлення інших кімнат у котеджі.Котедж площею 156,06 м² розташований у житловому комплексі "Струмочок" за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.Тут встановлять великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.Територія – максимально озеленена. Планують використати мінімальну кількість бруківки, натомість додати максимум зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу. Влітку там можна буде натягнути тент.Ціна котеджу - 79 000 $.Можливе розтермінування на вигідних умовах. Перший внесок - 30%.Щоб дізнатися, які іще котеджі у «Струмочку» – тисніть тут Фотозвіт із будівельного майданчика дивіться – за посиланням Новий житловий комплекс «Струмочок», окрім будинків, котеджів і таунхаусів, матиме великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м. Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну. До слова, неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв.У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей. Організована робота з огляду за територією.Телефон:096 030 20 10Адреса відділів продажу в Луцьку:вул. Цегельна, 28вул. Коперника, 13 вСайт: www.investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Instagram: bud.investor

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