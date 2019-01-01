Міжнародний хресний хід пройде через Волинь. РОЗКЛАД





Пр це повідомляє в Facebook Світлана Ковальчук, - пише С



Щорічно цим шляхом проходять віруючі з Польщі та Білорусі, до яких на шляху приєднуються парафіяни УПЦ і духовенство.



У Почаїв крестоходци приходять до Дня свята Почаївської ікони Божої Матері.



Українські паломники відправляться в шлях 20 липня через Гайновку в напрямку українського кордону, до прикордонного пункту «Доманове», після чого паломники попрямують в Почаївську лавру, куди прибудуть 3 серпня.



Паломників просять взяти в дорогу ліки, засоби для особистої гігієни, речі для ночівлі, змінний одяг, зручне взуття для подорожі.



Розклад Хресної ходи:



1. 20 липня.... вихід Гайновка - Черемша



2. 21 липня....Черемша- Половци



3. 22 липня.... Половци - Муховець



4. 23 липня.... Муховець - Великорита



5. 24 липня.... Великорита - Мокрани



6. 25 липня.... Мокрани- Гірники



(Зустріч на українському кордоні "Доманове" з ранку. Молебень, обід, відпочинок в церкві с. Гірники. Вихід на смт Ратне до Амфілохіївського храму,що розташований в районі Держлісгоспу.



Вечеря, нічні та ранішні богослужіння, сніданок і вихід.)



7. 26 липня.... Ратне - Замшани - Буцинь



8. 27 липня.... Буцинь - Дубове - м. Ковель



9. 28 липня.... м. Ковель - Соловичі



10. 29 липня.... Соловичі - м. Володимир-Волинський



11. 30 липня.... м. Володимир-Волинський - с. Павлівка



12. 31 липня .... Павлівка - м. Горохів



13. 01 серпня.... м. Горохів - м. Берестечко



14. 02 серпня.... м. Берестечко - м. Радивилів



15. 03 серпня.... м. Радивилів - м. Почаїв "Лавра".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 20 липня по 3 серпня всіх віруючих запрошують взяти участь в міжнародному хресному ході в Свято-Успенську Почаївську лавру.Пр це повідомляє в Facebook, - пише С оюз православних журналістів. Щорічно цим шляхом проходять віруючі з Польщі та Білорусі, до яких на шляху приєднуються парафіяни УПЦ і духовенство.У Почаїв крестоходци приходять до Дня свята Почаївської ікони Божої Матері.Українські паломники відправляться в шлях 20 липня через Гайновку в напрямку українського кордону, до прикордонного пункту «Доманове», після чого паломники попрямують в Почаївську лавру, куди прибудуть 3 серпня.Паломників просять взяти в дорогу ліки, засоби для особистої гігієни, речі для ночівлі, змінний одяг, зручне взуття для подорожі.1. 20 липня.... вихід Гайновка - Черемша2. 21 липня....Черемша- Половци3. 22 липня.... Половци - Муховець4. 23 липня.... Муховець - Великорита5. 24 липня.... Великорита - Мокрани6. 25 липня.... Мокрани- Гірники(Зустріч на українському кордоні "Доманове" з ранку. Молебень, обід, відпочинок в церкві с. Гірники. Вихід на смт Ратне до Амфілохіївського храму,що розташований в районі Держлісгоспу.Вечеря, нічні та ранішні богослужіння, сніданок і вихід.)7. 26 липня.... Ратне - Замшани - Буцинь8. 27 липня.... Буцинь - Дубове - м. Ковель9. 28 липня.... м. Ковель - Соловичі10. 29 липня.... Соловичі - м. Володимир-Волинський11. 30 липня.... м. Володимир-Волинський - с. Павлівка12. 31 липня .... Павлівка - м. Горохів13. 01 серпня.... м. Горохів - м. Берестечко14. 02 серпня.... м. Берестечко - м. Радивилів15. 03 серпня.... м. Радивилів - м. Почаїв "Лавра".

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