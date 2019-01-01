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Міжнародний хресний хід пройде через Волинь. РОЗКЛАД

Міжнародний хресний хід пройде через Волинь. РОЗКЛАД
З 20 липня по 3 серпня всіх віруючих запрошують взяти участь в міжнародному хресному ході в Свято-Успенську Почаївську лавру.

Пр це повідомляє в Facebook Світлана Ковальчук, - пише Союз православних журналістів.

Щорічно цим шляхом проходять віруючі з Польщі та Білорусі, до яких на шляху приєднуються парафіяни УПЦ і духовенство.

У Почаїв крестоходци приходять до Дня свята Почаївської ікони Божої Матері.

Українські паломники відправляться в шлях 20 липня через Гайновку в напрямку українського кордону, до прикордонного пункту «Доманове», після чого паломники попрямують в Почаївську лавру, куди прибудуть 3 серпня.

Паломників просять взяти в дорогу ліки, засоби для особистої гігієни, речі для ночівлі, змінний одяг, зручне взуття для подорожі.

Розклад Хресної ходи:

1. 20 липня.... вихід Гайновка - Черемша

2. 21 липня....Черемша- Половци

3. 22 липня.... Половци - Муховець

4. 23 липня.... Муховець - Великорита

5. 24 липня.... Великорита - Мокрани

6. 25 липня.... Мокрани- Гірники

(Зустріч на українському кордоні "Доманове" з ранку. Молебень, обід, відпочинок в церкві с. Гірники. Вихід на смт Ратне до Амфілохіївського храму,що розташований в районі Держлісгоспу.

Вечеря, нічні та ранішні богослужіння, сніданок і вихід.)

7. 26 липня.... Ратне - Замшани - Буцинь

8. 27 липня.... Буцинь - Дубове - м. Ковель

9. 28 липня.... м. Ковель - Соловичі

10. 29 липня.... Соловичі - м. Володимир-Волинський

11. 30 липня.... м. Володимир-Волинський - с. Павлівка

12. 31 липня .... Павлівка - м. Горохів

13. 01 серпня.... м. Горохів - м. Берестечко

14. 02 серпня.... м. Берестечко - м. Радивилів

15. 03 серпня.... м. Радивилів - м. Почаїв "Лавра".


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Теги: хресний хід, Волинь
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