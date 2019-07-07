Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО





Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні - пишуть



Аварія сталася 7 липня близько 00.45.



Обставини ДТП встановлюють, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові на перетині вулиці Шевченка і Білгородського спуску сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули обидва водії.Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні - пишуть Факти Аварія сталася 7 липня близько 00.45.Обставини ДТП встановлюють, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.

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