вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО

Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
У Харкові на перетині вулиці Шевченка і Білгородського спуску сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули обидва водії.

Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні - пишуть Факти.

Аварія сталася 7 липня близько 00.45.

Обставини ДТП встановлюють, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.

Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Харків, аварія, поліція, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Сьогодні, 06:24
Луцьк – одне із кращих туристичних міст України
Сьогодні, 05:39
У місті на Волині – нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів
Сьогодні, 04:14
Треба поговорити: Росія анонсувала телеміст з Україною. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок
Сьогодні, 02:42
Схожі новини
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні В аварії на Волині загинув 17-річний мотоцикліст, пасажир – в лікарні
30 квітень, 12:22
В аварії загинув поліцейський з Волині В аварії загинув поліцейський з Волині
23 квітень, 10:59
Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО Поліція Волині встановлює обставини смертельної аварії, в якій загинула дитина. ФОТО
21 квітень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Сьогодні, 06:24
 0
Луцьк – одне із кращих туристичних міст України
Сьогодні, 05:39
 0
У місті на Волині – нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів
Сьогодні, 04:14
 0
Треба поговорити: Росія анонсувала телеміст з Україною. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿