Авто перетворилися на брухт: в аварії загинули обидва водії. ФОТО
Сьогодні, 06:24
У Харкові на перетині вулиці Шевченка і Білгородського спуску сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули обидва водії.
Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні - пишуть Факти.
Аварія сталася 7 липня близько 00.45.
Обставини ДТП встановлюють, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.
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Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні - пишуть Факти.
Аварія сталася 7 липня близько 00.45.
Обставини ДТП встановлюють, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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