Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії
Сьогодні, 10:40
19-річна лучанка Катаріна Завацька виборола головний титул турніру Міжнародної тенісної федерації.
Змагання відбувалися в італійському місті Б’єлла, – про це інформує ВТУ.
Так, у фінальному матчі українка перемогла Маар Шеріф з Єгипту з рахунком – 6:1, 6:3.
Наша спортсменка перервала серію перемог єгиптянки, яка нараховувала 26 поєдинків поспіль.
Зазначимо, що це є перший титул Катаріни Завацької у нинішньому сезоні.
Відомо, у травні спортсменка стала фіналісткою змагань у німецькому Вісбадені.
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Змагання відбувалися в італійському місті Б’єлла, – про це інформує ВТУ.
Так, у фінальному матчі українка перемогла Маар Шеріф з Єгипту з рахунком – 6:1, 6:3.
Наша спортсменка перервала серію перемог єгиптянки, яка нараховувала 26 поєдинків поспіль.
Зазначимо, що це є перший титул Катаріни Завацької у нинішньому сезоні.
Відомо, у травні спортсменка стала фіналісткою змагань у німецькому Вісбадені.
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