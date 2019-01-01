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Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії

Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії
19-річна лучанка Катаріна Завацька виборола головний титул турніру Міжнародної тенісної федерації.

Змагання відбувалися в італійському місті Б’єлла, – про це інформує ВТУ.

Так, у фінальному матчі українка перемогла Маар Шеріф з Єгипту з рахунком – 6:1, 6:3.

Наша спортсменка перервала серію перемог єгиптянки, яка нараховувала 26 поєдинків поспіль.

Зазначимо, що це є перший титул Катаріни Завацької у нинішньому сезоні.

Відомо, у травні спортсменка стала фіналісткою змагань у німецькому Вісбадені.


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Теги: Лучанка, міжнародний турнір, Італія, перемога
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