Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії





Змагання відбувалися в італійському місті Б’єлла, – про це інформує



Так, у фінальному матчі українка перемогла Маар Шеріф з Єгипту з рахунком – 6:1, 6:3.



Наша спортсменка перервала серію перемог єгиптянки, яка нараховувала 26 поєдинків поспіль.



Зазначимо, що це є перший титул Катаріни Завацької у нинішньому сезоні.



Відомо, у травні спортсменка стала фіналісткою змагань у німецькому Вісбадені.





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