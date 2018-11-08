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На Волині тимчасово перекриють залізничний переїзд

На Волині тимчасово перекриють залізничний переїзд
У Ковельському районі через ремонтні роботи на колії тимчасово закриють залізничний переїзд автомобільної дороги Голоби-Радошин.

Через переїзд не будуть пропускати транспорт з 10-го по 12 липня,- пише ПроКовель.

Про це офіційним листом Голобську адміністрацію повідомила регіональна філія "Львівської залізниці" виробничого структурного підрозділу "Ківерцівська дистанція колії".



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Теги: Ковель, переїзд, колія
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