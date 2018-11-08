На Волині тимчасово перекриють залізничний переїзд





Через переїзд не будуть пропускати транспорт з 10-го по 12 липня,- пише



Про це офіційним листом Голобську адміністрацію повідомила регіональна філія "Львівської залізниці" виробничого структурного підрозділу "Ківерцівська дистанція колії".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі через ремонтні роботи на колії тимчасово закриють залізничний переїзд автомобільної дороги Голоби-Радошин.Через переїзд не будуть пропускати транспорт з 10-го по 12 липня,- пише ПроКовель Про це офіційним листом Голобську адміністрацію повідомила регіональна філія "Львівської залізниці" виробничого структурного підрозділу "Ківерцівська дистанція колії".

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