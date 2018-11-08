На Волині тимчасово перекриють залізничний переїзд
Сьогодні, 11:19
У Ковельському районі через ремонтні роботи на колії тимчасово закриють залізничний переїзд автомобільної дороги Голоби-Радошин.
Через переїзд не будуть пропускати транспорт з 10-го по 12 липня,- пише ПроКовель.
Про це офіційним листом Голобську адміністрацію повідомила регіональна філія "Львівської залізниці" виробничого структурного підрозділу "Ківерцівська дистанція колії".
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Через переїзд не будуть пропускати транспорт з 10-го по 12 липня,- пише ПроКовель.
Про це офіційним листом Голобську адміністрацію повідомила регіональна філія "Львівської залізниці" виробничого структурного підрозділу "Ківерцівська дистанція колії".
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