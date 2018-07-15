Скільки на Світязі коштують славнозвісні пончики





Про це йдеться у спільноті OZERA у Facebook.



Нагадаємо, 14 липня на центральному пляжі Світязя



У звичайні, не святкові дні, пончики можна придбати прямісінько на пляжі, господині привозять їх на велосипедах. Начинка різноманітна - чорниця, згущене молоко, вишня, абрикос, малина, мак і головне, їх від душі посипають цукровою пудрою.



Вартують пончики на пляжі 20 гривень штука. Утім, якщо купувати смаколик на базарчику, він обійдеться дешевше - 15 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, у скільки цьогоріч обійдеться поласувати пончиками на Світязі.Про це йдеться у спільноті OZERA у Facebook.Нагадаємо, 14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика . Початок о 17.00.У звичайні, не святкові дні, пончики можна придбати прямісінько на пляжі, господині привозять їх на велосипедах. Начинка різноманітна - чорниця, згущене молоко, вишня, абрикос, малина, мак і головне, їх від душі посипають цукровою пудрою.Вартують пончики на пляжі 20 гривень штука. Утім, якщо купувати смаколик на базарчику, він обійдеться дешевше - 15 гривень.

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