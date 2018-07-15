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Скільки на Світязі коштують славнозвісні пончики

Скільки на Світязі коштують славнозвісні пончики
Розповіли, у скільки цьогоріч обійдеться поласувати пончиками на Світязі.

Про це йдеться у спільноті OZERA у Facebook.

Нагадаємо, 14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.

У звичайні, не святкові дні, пончики можна придбати прямісінько на пляжі, господині привозять їх на велосипедах. Начинка різноманітна - чорниця, згущене молоко, вишня, абрикос, малина, мак і головне, їх від душі посипають цукровою пудрою.

Вартують пончики на пляжі 20 гривень штука. Утім, якщо купувати смаколик на базарчику, він обійдеться дешевше - 15 гривень.

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Теги: пончики, Світязь
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Коментарі 1
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Кіко би той пончик не коштував - тре з розумінням до того всього ставитись, бо то збираються гроші на пам'ятник бабі з тими самими пончиками !
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