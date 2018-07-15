Скільки на Світязі коштують славнозвісні пончики
Сьогодні, 12:00
Розповіли, у скільки цьогоріч обійдеться поласувати пончиками на Світязі.
Про це йдеться у спільноті OZERA у Facebook.
Нагадаємо, 14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.
У звичайні, не святкові дні, пончики можна придбати прямісінько на пляжі, господині привозять їх на велосипедах. Начинка різноманітна - чорниця, згущене молоко, вишня, абрикос, малина, мак і головне, їх від душі посипають цукровою пудрою.
Вартують пончики на пляжі 20 гривень штука. Утім, якщо купувати смаколик на базарчику, він обійдеться дешевше - 15 гривень.
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Про це йдеться у спільноті OZERA у Facebook.
Нагадаємо, 14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.
У звичайні, не святкові дні, пончики можна придбати прямісінько на пляжі, господині привозять їх на велосипедах. Начинка різноманітна - чорниця, згущене молоко, вишня, абрикос, малина, мак і головне, їх від душі посипають цукровою пудрою.
Вартують пончики на пляжі 20 гривень штука. Утім, якщо купувати смаколик на базарчику, він обійдеться дешевше - 15 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Кіко би той пончик не коштував - тре з розумінням до того всього ставитись, бо то збираються гроші на пам'ятник бабі з тими самими пончиками !
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