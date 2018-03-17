вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові під час сварки зять вбив цеглиною тещу

У Львові під час сварки зять вбив цеглиною тещу
У Львові поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства своєї тещі.

Про це УНН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили працівники поліції, близько 17.15 між 70-річним чоловіком та його 92-річною тещею виник конфлікт, під час якого зять завдав пенсіонерці удар цеглиною по голові. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, цегла, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро
Сьогодні, 13:19
У луцькому РАЦСі нужденні можуть безкоштовно взяти речі та їжу
Сьогодні, 13:02
У Львові під час сварки зять вбив цеглиною тещу
Сьогодні, 12:58
Просто про складне: як вибрати якісні та функціональні душові двері*
Сьогодні, 12:34
У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
У Львові в приватному будинку вбили двох жінок: шукають тих, кому щось відомо У Львові в приватному будинку вбили двох жінок: шукають тих, кому щось відомо
30 березень, 12:03
У Львові ромка вбила жінку У Львові ромка вбила жінку
08 січень, 13:45
Біля львівського вокзалу зарізали чоловіка Біля львівського вокзалу зарізали чоловіка
17 березень, 2018, 13:35
У Львові вітчим палицею забив свого пасинка У Львові вітчим палицею забив свого пасинка
24 листопад, 2017, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заборонять продавати частину сигарет
07 липень, 12:22
 1
«Хочу, щоб кожен українець мав вибір! Це стане можливим завдяки виходу на європейський енергетичний ринок, – Наталія Бойко
Сьогодні, 13:25
 0
Телеміст з Росією – серйозний виклик інформаційній безпеці України, – «Європейська Солідарність»
Сьогодні, 13:23
 0
Для луцького парку можуть купити колесо огляду за 250 тисяч євро
Сьогодні, 13:19
 0
У луцькому РАЦСі нужденні можуть безкоштовно взяти речі та їжу
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿