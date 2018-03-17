У Львові під час сварки зять вбив цеглиною тещу

У Львові поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства своєї тещі.Про це УНН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили працівники поліції, близько 17.15 між 70-річним чоловіком та його 92-річною тещею виник конфлікт, під час якого зять завдав пенсіонерці удар цеглиною по голові. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.