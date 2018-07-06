Чорничний бізнес на Волині: скільки можна заробити за сезон. ВІДЕО





Про це Борис Бабеляс.



Він розповів, що ягоди не вродили через малу кількість опадів. І додає, що ліміти на збір чорниць заготівельники не використовують.



На Поліссі ягоди збирають родинами. Для людей це – нагода заробити гроші. Чорницю ж на базарі перевіряють на рівень радіації у лабораторії. Результати дослідження готові через пів години.



"Ми не знайшли перевищення допустимих рівнів гігієнічних нормів. Не може бути такого що показує "0". Завжди є якись вміст.. Просто є менший або більший" - розповіла інженер-хімік "Волиньстандартметрології" Лілія Самойлюк.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у порівняні з минулим 2018 роком чорниці не вродили. Цьогоріч заготівельники приймають ягоди за невисоку ціну.Про це Суспільному розповів керівник відділу управління лісового господарства ВолиніВін розповів, що ягоди не вродили через малу кількість опадів. І додає, що ліміти на збір чорниць заготівельники не використовують.На Поліссі ягоди збирають родинами. Для людей це – нагода заробити гроші. Чорницю ж на базарі перевіряють на рівень радіації у лабораторії. Результати дослідження готові через пів години."Ми не знайшли перевищення допустимих рівнів гігієнічних нормів. Не може бути такого що показує "0". Завжди є якись вміст.. Просто є менший або більший" - розповіла інженер-хімік "Волиньстандартметрології"Деталі – у сюжеті:

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