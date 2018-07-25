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Сміттєспалювальний завод для Луцька коштуватиме щонайменше 65 мільйонів євро

Сміттєспалювальний завод для Луцька коштуватиме щонайменше 65 мільйонів євро
Аби спорудити у Луцьку сміттєспалювальний завод, необхідно 65 мільйонів євро.

Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

За словами Поліщука, зараз місто проводить переговори з багатьма інвесторами, які розглядають Луцьк одним із потенційних місць для розміщення сміттєпереробного заводу.

«Є два типи – сміттєпереробний і сміттєспалювальний. Інвестору, який хоче спорудити сміттєспалювальний завод, цікаво його розмістити в межах міста. Ми перевіряємо репутацію цієї компанії. Бо при спалюванні сміття вона мусить чітко дотримуватися екологічних норм. Мусять бути фільтри Євро-6, все має бути безпечно, аби місто від цього не постраждало. Поки що ми на стадії переговорів з декількома інвесторами», – сказав Поліщук.

Він додав, що будівництво сміттєспалювального заводу для нашого міста і тієї кількості та морфології сміття, яку воно продукує, коштуватиме мінімум 65 мільйонів євро.

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Теги: Ігор Поліщук, Луцькрада, інтерв'ю
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