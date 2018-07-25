Сміттєспалювальний завод для Луцька коштуватиме щонайменше 65 мільйонів євро

Аби спорудити у Луцьку сміттєспалювальний завод, необхідно 65 мільйонів євро.Про це вІнформаційному агентствурозповів радник Луцького міського головиЗа словами Поліщука, зараз місто проводить переговори з багатьма інвесторами, які розглядають Луцьк одним із потенційних місць для розміщення сміттєпереробного заводу.«Є два типи – сміттєпереробний і сміттєспалювальний. Інвестору, який хоче спорудити сміттєспалювальний завод, цікаво його розмістити в межах міста. Ми перевіряємо репутацію цієї компанії. Бо при спалюванні сміття вона мусить чітко дотримуватися екологічних норм. Мусять бути фільтри Євро-6, все має бути безпечно, аби місто від цього не постраждало. Поки що ми на стадії переговорів з декількома інвесторами», – сказав Поліщук.Він додав, що будівництво сміттєспалювального заводу для нашого міста і тієї кількості та морфології сміття, яку воно продукує, коштуватиме мінімум 65 мільйонів євро.