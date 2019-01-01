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ЦВК оголосила попередження двом кандидатам в нардепи від Волині

ЦВК оголосила попередження двом кандидатам в нардепи від Волині
Двоє кандидатів в одномандатних виборчих округах №21 та №23 в межах Волинської області порушили терміни відкриття рахунків виборчих фондів. Центральна виборча комісія оголосила попередження 8 липня 2019 року

Відповідне рішення оформлене постановою ЦВК №1537, – повідомляють у Громадянській мережі ОПОРА у Волинській області.

Зокрема, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії «Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» від 8 липня 2019 року попередження ЦВК оголосила двом «мажоритарникам» з Волині: кандидату по округу №21 Олегу Місіруку (самовисування) та кандидату по округу №23 Тарасу Бойку («Рідне місто»).

У постанові йдеться, що відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією.

Кандидати в народні депутати України, зареєстровані в одномандатних виборчих округах №21 та №23 на позачергових виборах народних депутатів України, Олег Місірук та Тарас Бойко, в установлені терміни рахунки виборчих фондів не відкрили, згідно з повідомленнями банків.

Відтак, відповідно до пункту 6 частини 2 статті 61 Закону в разі порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі терміну відкриття рахунку свого виборчого фонду йому оголошується попередження, що і зробила ЦВК під час свого засідання 8 липня.

До слова, Центральна виборча комісія зверталася із листами до Національного банку України, зокрема з роз’ясненнями щодо відкриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України.


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Теги: Вибори, ЦВК, кандидати, мажоритарники, ОПОРА, Волинь
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