10 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження начальник Луцької міської державної лікарні ветеринарної медицини(на фото), керівник відділу маркетингу ПрАТ «ЛДБК»і засновник Луцького радіоІменинники сьогоднішнього дня – Георгій, Мартин і Самсон.Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, радості від життя і достатку.У цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників УкраїниХоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов’язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.Помер 28 листопада 2005 року.10 липня 1949 року був відкритий літературно-меморіальний музей у Колодяжному.А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови головою Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.