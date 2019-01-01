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10 липня на Волині: гортаючи календар

10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження начальник Луцької міської державної лікарні ветеринарної медицини Лариса Голембовська (на фото), керівник відділу маркетингу ПрАТ «ЛДБК» Ірина Кушпель і засновник Луцького радіо Сашко Бугаєнко.

Іменинники сьогоднішнього дня – Георгій, Мартин і Самсон.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, радості від життя і достатку.

У цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.

Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов’язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.

З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.

Помер 28 листопада 2005 року.

10 липня 1949 року був відкритий літературно-меморіальний музей у Колодяжному.

А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови головою Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.

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