Всі українські школи під`єднають до мережі Інтернет
Сьогодні, 03:25
Всі навчальні заклади України під'єднають до інтернету. На це уряд додатково виділив 1 млрд. грн.
Майже третина цих грошей піде на закупівлю комп'ютерів, - повідомляє Сегодня.ua
Володимир Гройсман доручив керівникам областей активніше готувати школи до навчального року. Прем'єр підкреслив: реформа освіти триває.
Мільйон українських школярів в цьому році навчатимуться за стандартами нової української школи.
До 2020-го планують повністю ліквідувати черги до дитячих садків, а в професійних техучилищах вчити тих, кого потребує ринок праці. Центрів з інклюзивним навчанням в Україні стане більше.
"Наше з вами завдання в тому, щоб діти отримали якісну освіту, сучасну, і були конкурентноздатні. І я б дуже просив, щоб питання освіти при розподілі фінансових ресурсів завжди у вас були в пріоритеті. Я вважаю, що це все нам, як і державі повернеться сторицею", – заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Раніше прем'єр підвів перші підсумки освітньої реформи.
Гройсман повідомив, що за кілька років в Україні було відремонтовано п'ять тисяч і шкіл, впроваджуються європейські стандарти у навчанні, ростуть зарплати вчителям. Володимир Гройсман зазначив – гідна заробітна плата освітян – це вкладення коштів в якісні знання школярів, а значить – у розвиток України.
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Майже третина цих грошей піде на закупівлю комп'ютерів, - повідомляє Сегодня.ua
Володимир Гройсман доручив керівникам областей активніше готувати школи до навчального року. Прем'єр підкреслив: реформа освіти триває.
Мільйон українських школярів в цьому році навчатимуться за стандартами нової української школи.
До 2020-го планують повністю ліквідувати черги до дитячих садків, а в професійних техучилищах вчити тих, кого потребує ринок праці. Центрів з інклюзивним навчанням в Україні стане більше.
"Наше з вами завдання в тому, щоб діти отримали якісну освіту, сучасну, і були конкурентноздатні. І я б дуже просив, щоб питання освіти при розподілі фінансових ресурсів завжди у вас були в пріоритеті. Я вважаю, що це все нам, як і державі повернеться сторицею", – заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Раніше прем'єр підвів перші підсумки освітньої реформи.
Гройсман повідомив, що за кілька років в Україні було відремонтовано п'ять тисяч і шкіл, впроваджуються європейські стандарти у навчанні, ростуть зарплати вчителям. Володимир Гройсман зазначив – гідна заробітна плата освітян – це вкладення коштів в якісні знання школярів, а значить – у розвиток України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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