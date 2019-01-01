На Волині виявили Mercedes з фальшивими документами
Сьогодні, 12:46
На Волині поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 35-річного жителя Ківерець.
У ході перевірки правоохоронці встановили, що реєстраційні документи на автомобіль можуть містити ознаки підробки, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.
Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції. Документи направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до двох років.
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У ході перевірки правоохоронці встановили, що реєстраційні документи на автомобіль можуть містити ознаки підробки, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.
Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції. Документи направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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