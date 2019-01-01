На Волині виявили Mercedes з фальшивими документами

На Волині поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 35-річного жителя Ківерець.У ході перевірки правоохоронці встановили, що реєстраційні документи на автомобіль можуть містити ознаки підробки, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції. Документи направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до двох років.