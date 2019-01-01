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На Волині виявили Mercedes з фальшивими документами

На Волині виявили Mercedes з фальшивими документами
На Волині поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 35-річного жителя Ківерець.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що реєстраційні документи на автомобіль можуть містити ознаки підробки, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.

Автомобіль вилучили та помістили на майданчик для тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції. Документи направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України для проведення експертизи.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк до двох років.





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Теги: авто, підробка
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