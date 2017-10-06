Затримали волинянина, який продавав перероблену гвинтівку





Так, 9 липня, під час оперативної закупівлі зброї за місцем проживання 29-річного жителя Камінь-Каширського району поліцейські вилучи малокаліберну гвинтівку, - інформує ГУНП у Волинській області.



Попередньо, поліцейські встановили, що чоловік кустарним шляхом переробив гвинтівку із пневматичної на малокаліберну.



Вилучену зброю направили на дослідження.



Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому громадянину про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція вилучила вогнепальну зброю.Так, 9 липня, під час оперативної закупівлі зброї за місцем проживання 29-річного жителя Камінь-Каширського району поліцейські вилучи малокаліберну гвинтівку, - інформує ГУНП у Волинській області.Попередньо, поліцейські встановили, що чоловік кустарним шляхом переробив гвинтівку із пневматичної на малокаліберну.Вилучену зброю направили на дослідження.Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому громадянину про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

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