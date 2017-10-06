вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали волинянина, який продавав перероблену гвинтівку

Затримали волинянина, який продавав перероблену гвинтівку
На Волині поліція вилучила вогнепальну зброю.

Так, 9 липня, під час оперативної закупівлі зброї за місцем проживання 29-річного жителя Камінь-Каширського району поліцейські вилучи малокаліберну гвинтівку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Попередньо, поліцейські встановили, що чоловік кустарним шляхом переробив гвинтівку із пневматичної на малокаліберну.

Вилучену зброю направили на дослідження.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому громадянину про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, гвинтівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм
Сьогодні, 16:20
У Луцьку на «гарячому» зловили молодика, який вкрав з ресторану 4 пляшки елітного алкоголю
Сьогодні, 16:12
Затримали волинянина, який продавав перероблену гвинтівку
Сьогодні, 15:57
«А в нас навіть діти знають, хто такий Степан Петрович». Як старовижівчани зустрічали депутата Івахіва*
Сьогодні, 15:53
На «Бандерштаті» цьогоріч буде парад повітряних куль
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
«Укроборонпром» представив нові гвинтівки WAC-47 «Укроборонпром» представив нові гвинтівки WAC-47
06 жовтень, 2017, 02:16
У селищі на Житомирщині 6-річна дівчинка вистрелила у свою подругу У селищі на Житомирщині 6-річна дівчинка вистрелила у свою подругу
29 червень, 12:25
Дитина на Рівненщині вистрілила собі у ногу з рушниці Дитина на Рівненщині вистрілила собі у ногу з рушниці
22 червень, 12:44
У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином
19 червень, 21:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
09 липень, 12:58
 1
«Сараї» втридорога і ціни у чеках нізвідки: волинська журналістка про відпочинок в Затоці
Сьогодні, 16:55
 0
У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
 0
Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцьку на «гарячому» зловили молодика, який вкрав з ресторану 4 пляшки елітного алкоголю
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿