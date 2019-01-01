Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм

Ростислав Валіхновський показав, як за допомогою клею загоюють рани.



Відео з процедури він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



За словами Ростислава Валіхновського, клей - біологічний і не шкодить організму.



"Препарат наносимо безпосередньо на розріз, що вимагає загоєння. Нетоксичний клей "зв'язується" за 60 секунд і фіксує краї рани без швів і скоб, які зазвичай доводилося потім знімати", - зауважив він.



Хірург додав, що процес "зшивання" біотканини подібний герметизації будматеріалів звичайним силіконовим клеєм.



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