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Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм

Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський показав, як за допомогою клею загоюють рани.

Відео з процедури він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ростислава Валіхновського, клей - біологічний і не шкодить організму.

"Препарат наносимо безпосередньо на розріз, що вимагає загоєння. Нетоксичний клей "зв'язується" за 60 секунд і фіксує краї рани без швів і скоб, які зазвичай доводилося потім знімати", - зауважив він.

Хірург додав, що процес "зшивання" біотканини подібний герметизації будматеріалів звичайним силіконовим клеєм.

Переглянути відео можна тут.

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Теги: медицина, операції, Валіхновський
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